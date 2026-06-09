Ludzie nie chodzą już do galerii? Najnowsze badanie

W kwietniu obroty i odwiedzalność centrów handlowych w Polsce spadły o ok. 6 proc. rdr – wynika z raportu Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Jak podano, to pierwszy taki spadek po 12 miesiącach wzrostów i efekt „układu kalendarza” związanego z Wielkanocą oraz mniejszej liczby dni handlowych.

PRCH wskazuje, że obroty spadły o 6,6 proc., a odwiedzalność o 5,6 proc.

Jest to w dużym stopniu efekt układu kalendarza

– przekazali eksperci PRCH, dodając, że w marcu wcześniej przesunięte zakupy podbiły wyniki.

Wyniki… trzeba rozpatrywać w kontekście kalendarza

– oceniła cytowana w raporcie Bogda Korolczuk, dyrektor zarządzająca PRCH, wskazując też na wpływ pogody oraz czynników makroekonomicznych: „podwyższona niepewność… ceny paliw, wyższa inflacja i słabsza dynamika wzrostu płac”.

Badanie

Dane obejmują ok. 5 mln mkw. powierzchni handlowej (34 proc. rynku), co – jak podkreślono – czyni je reprezentatywnymi dla całego sektora.

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pap, jb