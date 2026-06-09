Zełenski chce ściągnąć z UE milion mężczyzn na wojnę. Część krajów się zgodziła

Ukraina prosi Unię Europejską o zmianę zasad ochrony dla uchodźców, tak aby ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym mieszkający w UE mogli zostać objęci mobilizacją i wrócić do kraju, żeby służyć w wojsku.

Jak jest teraz

Po rosyjskiej inwazji UE uruchomiła dyrektywę o ochronie tymczasowej, która pozwala obywatelom Ukrainy przebywać legalnie w krajach wspólnoty, pracować i korzystać z pomocy socjalnej, bez przechodzenia przez procedurę uchodźczą.

Obecnie z ochrony korzysta 4,32 mln Ukraińców, w tym 1,15 mln mężczyzn w wieku poborowym (23–60 lat).

Propozycja Kijowa

Ukraina chce, by mężczyźni w wieku mobilizacyjnym nie byli wyłączeni z obowiązku poboru, nawet jeśli przebywają w UE.

To oznaczałoby, że ponad milion osób mogłoby zostać powołanych do wojska i wysłanych na front.

Poparcie w UE

Kraje takie jak Niemcy, Szwecja i Polska wyraziły wstępne poparcie. Dyskusje trwają, a ewentualna zmiana dyrektywy mogłaby wejść w życie dopiero od marca 2027 roku.

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Interiabiznes, jb