Burza na świecie! Tak Elon Musk może zostać bilionerem

OpenAI złożyło wniosek o wejście na giełdę (IPO), czyli przygotowuje się do sprzedaży swoich akcji inwestorom na rynku publicznym. Dzięki temu firma może pozyskać ogromne miliardy dolarów na rozwój AI, budowę centrów danych i zakup chipów. Termin debiutu zostal ustalony na piątek.

Jak to może pomóc Elonowi Muskowi zostać pierwszym bilionerem świata?

Elon Musk jest już właścicielem lub głównym udziałowcem m.in. SpaceX, Tesli i xAI. Musk może osiągnąć status pierwszego bilionera wówczas, gdy SpaceX dobrze poradzi sobie podczas debiutu giełdowego. Szacuje się, że firma może zostać wyceniona na około 1,77 biliona dolarów, a jego pakiet akcji, obejmujący połowę udziałów, byłby wart nawet 840 miliardów dolarów.

Do tego dochodzą udziały Muska w Tesli, xAI i innych projektach, co w sumie mogłoby dać majątek przekraczający 1,1 biliona dolarów – mniej więcej tyle, ile wynosi roczny PKB Polski.

Największa nadzieja

Inwestorzy nie kierują się dziś wyłącznie sukcesami rakiet Falcon, Starship czy sieci Starlink. Największe nadzieje wiążą się z rolą SpaceX w sztucznej inteligencji, budowie centrów danych i nowoczesnej infrastrukturze. Jeśli te projekty się powiodą, wycena firmy może znacznie wzrosnąć.

Jednocześnie istnieje ryzyko, że obecna wycena jest przesadzona i opiera się głównie na oczekiwaniach wobec AI oraz ambitnych planach kosmicznych, jak kolonizacja Marsa. Dlatego inwestorzy kupują przede wszystkim wizję przyszłości, a nie teraźniejsze zyski firmy.

Jak wygląda droga do biliona dolarów majątku?

Boom na AI trwa dalej a wyceny firm AI rosną. Jeśli OpenAI wejdzie na giełdę z bardzo wysoką wyceną (mówi się nawet o okolicach 1 bln USD), wówczas inwestorzy jeszcze mocniej uwierzą w sektor AI, a więc rosną także wyceny xAI i SpaceX.

W praktyce Musk nie musi posiadać 1 biliona w gotówce — wystarczy, że wartość jego udziałów w Tesli, SpaceX i xAI osiągnie odpowiednio wysoki poziom.

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