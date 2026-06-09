Miliardy złotych idą w błoto. Rząd o tym wie

Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym koszcie obsługi długu publicznego. Wskaźnik ten wyniósł w ubiegłym roku 4,5 proc., co plasuje Polskę w ścisłej czołówce państw Wspólnoty. Wyższy koszt zadłużenia odnotowano jedynie w Rumunii, gdzie sięgnął on 5,2 proc.

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, koszt obsługi długu – czyli relacja wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia państwa – odzwierciedla realne obciążenie finansów publicznych.

Gdzie wydatkują mniej?

Dla porównania, w Czechach wskaźnik ten wyniósł 3,1 proc., we Włoszech 3 proc., a najniższe poziomy odnotowano w Irlandii – 1,4 proc. oraz w Niemczech, gdzie wynosi on 1,8 proc.

Co to oznacza?

Wysoki poziom tego wskaźnika w Polsce oznacza znacznie większą presję na budżet państwa, czyli konieczność wydawania miliardów złotych na same odsetki zamiast na inwestycje.

Irracjonalne zadłużenie

Sytuację komplikuje fakt, że około 26 proc. polskiego długu publicznego jest denominowane w walutach obcych, co stanowi jeden z wyższych udziałów w strukturze walutowej w całej Unii Europejskiej.

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