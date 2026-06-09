Zaskakujące stypendium Mai Chwalińskiej. Tyle otrzyma od MSiT

Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie.

Chwalińska we wtorek na zaproszenie Rutnickiego złożyła wizytę w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Szef resortu przyznał tenisistce z Dąbrowy Górniczej stypendium sportowe – zgodnie z art. 32c ust. 1 ustawy o sporcie – na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.

„Determinacja, konsekwencja i ciężka praca potrafią zaprowadzić na szczyt, co pokazuje nam historia Mai Chwalińskiej. Jej sukces jest inspiracją dla młodych sportowców w całej Polsce. Wicemistrzyni wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026 gościła dziś w Ministerstwie Sportu i Turystyki. To był moment, by pogratulować świetnego wyniku osiągniętego na paryskich kortach i porozmawiać o dalszych planach i wyzwaniach sportowych” - można przeczytać w komunikacie MSiT na portalu X.

Ostatni mecz

W sobotę polska tenisistka przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6.

To największy sukces w karierze 24-letniej zawodniczki

Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Od 18 maja rozegrała tam dziesięć spotkań.

Światowy ranking

Dzięki udziałowi w ostatnim etapie French Open przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w światowym rankingu tenisistek, którego najnowsze notowanie opublikowano w poniedziałek.

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pap, jb