Dziś Dzień Księgowego. Mamy dla każdego specjalne życzenia

Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonały moment podsumowań trzech dekad transformacji tego zawodu w Polsce. Od wprowadzenia w 1993 roku podatków PIT, CIT i VAT, księgowi przeszli drogę od tradycyjnych urzędników ewidencjonujących przeszłość do strategicznych partnerów biznesowych.

Jak wskazują sami księgowi, ich zawód całkowicie zmienił swoje oblicze — od liczydeł, papierowych metod przebitkowych i uciążliwego wypełniania formularzy, po cyfrowe ekosystemy. Kamieniami milowymi zmian były program Płatnik pod koniec lat 90. oraz wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego w latach 2016-2018.

Od 1 kwietnia bieżącego roku architektura biznesu opiera się już na Krajowym Systemie E-faktur. Dzisiejsze biuro nie potrzebuje już fizycznych regałów; wykorzystuje systemy OCR, roboty automatyzujące i algorytmy sztucznej inteligencji w chmurze. Dzięki temu punkt ciężkości przesunął się z czystej dbałości o zgodność z przepisami na zaawansowaną analitykę wspierającą rozwój firm.

Życzenia

Wszystkim księgowym życzymy terminowego spływu faktur i… żeby wszystko się zgadzało!

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