Kongres Fundacji SET „Polska ambitna. Jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie?”

Fundacja Security Energy Technology (SET) organizuje Kongres „Polska ambitna. Jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie?”. Już 16 czerwca br. w Centralnym Domu Technologii w Warszawie spotkają się przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i aktywnie działający w organizacjach publicznych i prywatnych eksperci z dziedzin energetyki, obronności, finansów i nowych technologii. Celem Kongresu, który odbywa się w rocznicę powstania Fundacji SET jest wypracowanie rekomendacji rozwoju Polski na najbliższe lata z perspektywy sytuacji geopolitycznej. Kongres odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.

Kongres otworzy debata „Stabilność państwa w epoce globalnej niepewności – jakie decyzje strategiczne musi podjąć Polska w najbliższych 10 latach?”, której uczestnicy mają za zadanie wskazać jak powinien wyglądać strategiczny model funkcjonowania naszego Państwa. Udział w niej potwierdzili wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Bosak, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, posłowie na Sejm RP Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin oraz Przewodniczący Rady Programowej Fundacji SET, członek RPP prof. Ireneusz Dąbrowski. Udział w Kongresie potwierdził również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, który wystąpi z przemówieniem poprzedzającym blok tematyczny „Bezpieczeństwo”.

Będziemy rozmawiać o tym, jakie decyzje strategiczne przesądzą o sile Polski w perspektywie najbliższej dekady. O tym jaka jest rola kapitału krajowego i inwestycji publiczno-prywatnych oraz jak kształtować politykę przemysłową wobec konkurencji globalnej. Brak strategii rozwojowej Państwa i brak pomysłu na finansowanie kluczowych inwestycji prowadzi do obniżenia bezpieczeństwa Państwa i uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji rozwojowych i finansowanie bezpieczeństwa narodowego. Trzeba zacząć na poważnie rozmawiać o tym jak nie tracić pieniędzy publicznych i jak sfinansować strategiczne ambicje Państwa z własnych krajowych środków

- mówi prof. Ireneusz Dąbrowski, przewodniczący Rady Programowej Fundacji SET.

Organizatorzy Kongresu SET zaplanowali również trzy bloki tematyczne: Energetyka, Bezpieczeństwo, Technologie w których zaplanowano po dwie debaty.

W bloku tematycznym „Energetyka” w panelach „Z czego Polska powinna produkować energię?” i „Jak zapewnić Polsce niskie ceny energii? w sumie weźmie udział jedenastu uczestników, w tym m.in. Wojciech Dąbrowski - prezes Fundacji SET, Paweł Stańczyk - wiceprezes Instytutu Strategii Narodowej, członek Rady Energii przy Prezydencie RP, Grzegorz Ksepko – m.in. Członek Rady Fundacji Instytut Spraw Gospodarczych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Maciej Olczak - prezes Enmaro.

Z perspektywy Polski drugoplanowe znaczenie ma nieustająca dyskusja na temat miksu energetycznego. Najważniejsze jest podtrzymywanie działalności gospodarki w sposób ciągły i przewidywalny. Musimy myśleć o energii nie wyłącznie jako towarze a jako warunku operacyjnym funkcjonowania Państwa. W tym kontekście rozmowa o atomie jako źródle o ogromnym znaczeniu gospodarczym i odpowiedź na pytanie czy węgiel znów jest sexy paliwem zapowiada się interesująco

– mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Fundacji SET.

W bloku tematycznym „Bezpieczeństwo” w panelach „Odporne państwo – strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa Polski” i „Fabryka bezpieczeństwa. Polski przemysł zbrojeniowy na czas wojny i pokoju” w dyskusji zmierzy się dwunastu panelistów, w tym m.in. Tomasz Zdzikot - przewodniczący Rady Fundacji SET, Zbigniew Hoffmann – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, Mirosław Bryś – zastępca szefa BBN, Michał Śmigielski – prezes Morskiej Agencji Gdynia oraz Andrzej Śliwka - poseł na Sejm RP, członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP i Przemysław Kowalczuk – prezes zarządu Grupy Niewiadów.

Bezpieczeństwo to dziś nie tylko silne wojsko. To zdolność reagowania na całe spektrum zagrożeń poniżej progu wojny - od aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, przez wojnę informacyjną, aż po ataki w cyberprzestrzeni, które codziennie testują nasze zdolności do obrony, cały czas poniżej progu otwartego konfliktu. Dlatego podczas Kongresu rozmawiamy nie tylko o rozwoju Sił Zbrojnych RP, ale kompleksowo o różnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. W tym także o tym, jak zbudować w Polsce nowoczesny ekosystem gospodarczy skupiony wokół obronności, zdolny dostarczać rozwiązania zarówno na czas wojny, jak i pokoju

– mówi Tomasz Zdzikot, przewodniczący Rady Fundacji SET.

Z kolei w bloku tematycznym „Technologie” w panelach „Cyberpotęga czy cyfrowe peryferia?” i „Cyfrowy Okręg Przemysłowy – dolina krzemowa czy dolina cieni?” dyskutować będzie jedenastu uczestników, w tym m.in. Magdalena Hajduk – doradca Prezydenta RP, Marietta Gieroń – prezes Instytutu Kościuszki, dr Karolina Grenda - członek Rady Fundacji SET i członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP, prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bartłomiej Pejo - przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii i Piotr Guział – prezes Logit.

Polska dysponuje jednym z największych na świecie zasobów talentów technologicznych – inżynierów, matematyków, specjalistów w dziedzinie AI i cyberbezpieczeństwa. Nasi wybitni eksperci współtworzą globalne systemy sztucznej inteligencji. Jednocześnie wciąż brakuje nam spójnej polityki przekładania tego potencjału na krajowy sukces gospodarczy. W panelach technologicznych Kongresu chcemy porozmawiać otwarcie o tym: co blokuje polski potencjał i polskie innowacyjne firmy, czego możemy się nauczyć z własnych doświadczeń i jak zaprojektować strategię, która nie będzie kolejnym dokumentem do szuflady

– informuje dr Karolina Grenda, członek Rady Fundacji SET.

Kongres Fundacji SET, 16 czerwca br., w godz. 9.30 – 16.30, Centralny Dom Technologii w Warszawie, ul. Krucza 50.

Więcej informacji i link do rejestracji znajduje się na stronie: www.set.org.pl

Link do wydarzenia: Kongres SET 2026

Źródło: materiały organizatora