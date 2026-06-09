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Kongres SET / autor: Materiały organizatora
Kongres SET / autor: Materiały organizatora

Kongres Fundacji SET „Polska ambitna. Jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie?”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

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  • Opublikowano: 9 czerwca 2026, 13:13

    Aktualizacja: 10 czerwca 2026, 10:46

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Fundacja Security Energy Technology (SET) organizuje Kongres „Polska ambitna. Jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie?”. Już 16 czerwca br. w Centralnym Domu Technologii w Warszawie spotkają się przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i aktywnie działający w organizacjach publicznych i prywatnych eksperci z dziedzin energetyki, obronności, finansów i nowych technologii. Celem Kongresu, który odbywa się w rocznicę powstania Fundacji SET jest wypracowanie rekomendacji rozwoju Polski na najbliższe lata z perspektywy sytuacji geopolitycznej. Kongres odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.

Kongres otworzy debata „Stabilność państwa w epoce globalnej niepewności – jakie decyzje strategiczne musi podjąć Polska w najbliższych 10 latach?”, której uczestnicy mają za zadanie wskazać jak powinien wyglądać strategiczny model funkcjonowania naszego Państwa. Udział w niej potwierdzili wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Bosak, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, posłowie na Sejm RP Mariusz BłaszczakJacek Sasin oraz Przewodniczący Rady Programowej Fundacji SET, członek RPP prof. Ireneusz Dąbrowski. Udział w Kongresie potwierdził również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, który wystąpi z przemówieniem poprzedzającym blok tematyczny „Bezpieczeństwo”.

Będziemy rozmawiać o tym, jakie decyzje strategiczne przesądzą o sile Polski w perspektywie najbliższej dekady. O tym jaka jest rola kapitału krajowego i inwestycji publiczno-prywatnych oraz jak kształtować politykę przemysłową wobec konkurencji globalnej. Brak strategii rozwojowej Państwa i brak pomysłu na finansowanie kluczowych inwestycji prowadzi do obniżenia bezpieczeństwa Państwa i uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji rozwojowych i finansowanie bezpieczeństwa narodowego. Trzeba zacząć na poważnie rozmawiać o tym jak nie tracić pieniędzy publicznych i jak sfinansować strategiczne ambicje Państwa z własnych krajowych środków

- mówi prof. Ireneusz Dąbrowski, przewodniczący Rady Programowej Fundacji SET.

Organizatorzy Kongresu SET zaplanowali również trzy bloki tematyczne: Energetyka, Bezpieczeństwo, Technologie w których zaplanowano po dwie debaty.

W bloku tematycznym „Energetyka” w panelach „Z czego Polska powinna produkować energię?” i „Jak zapewnić Polsce niskie ceny energii? w sumie weźmie udział jedenastu uczestników, w tym m.in. Wojciech Dąbrowski - prezes Fundacji SET, Paweł Stańczyk - wiceprezes Instytutu Strategii Narodowej, członek Rady Energii przy Prezydencie RP, Grzegorz Ksepko – m.in. Członek Rady Fundacji Instytut Spraw Gospodarczych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Maciej Olczak - prezes Enmaro.

Z perspektywy Polski drugoplanowe znaczenie ma nieustająca dyskusja na temat miksu energetycznego. Najważniejsze jest podtrzymywanie działalności gospodarki w sposób ciągły i przewidywalny. Musimy myśleć o energii nie wyłącznie jako towarze a jako warunku operacyjnym funkcjonowania Państwa. W tym kontekście rozmowa o atomie jako źródle o ogromnym znaczeniu gospodarczym i odpowiedź na pytanie czy węgiel znów jest sexy paliwem zapowiada się interesująco

mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Fundacji SET.

W bloku tematycznym „Bezpieczeństwo” w panelach „Odporne państwo – strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa Polski” i „Fabryka bezpieczeństwa. Polski przemysł zbrojeniowy na czas wojny i pokoju” w dyskusji zmierzy się dwunastu panelistów, w tym m.in. Tomasz Zdzikot - przewodniczący Rady Fundacji SET, Zbigniew Hoffmann – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, Mirosław Bryś – zastępca szefa BBN, Michał Śmigielski – prezes Morskiej Agencji Gdynia oraz Andrzej Śliwka - poseł na Sejm RP, członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP i Przemysław Kowalczuk – prezes zarządu Grupy Niewiadów.

Bezpieczeństwo to dziś nie tylko silne wojsko. To zdolność reagowania na całe spektrum zagrożeń poniżej progu wojny - od aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, przez wojnę informacyjną, aż po ataki w cyberprzestrzeni, które codziennie testują nasze zdolności do obrony, cały czas poniżej progu otwartego konfliktu. Dlatego podczas Kongresu rozmawiamy nie tylko o rozwoju Sił Zbrojnych RP, ale kompleksowo o różnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. W tym także o tym, jak zbudować w Polsce nowoczesny ekosystem gospodarczy skupiony wokół obronności, zdolny dostarczać rozwiązania zarówno na czas wojny, jak i pokoju

mówi Tomasz Zdzikot, przewodniczący Rady Fundacji SET.

Z kolei w bloku tematycznym „Technologie” w panelach „Cyberpotęga czy cyfrowe peryferia?” i „Cyfrowy Okręg Przemysłowy – dolina krzemowa czy dolina cieni?” dyskutować będzie jedenastu uczestników, w tym m.in. Magdalena Hajduk – doradca Prezydenta RP, Marietta Gieroń – prezes Instytutu Kościuszki, dr Karolina Grenda - członek Rady Fundacji SET i członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP, prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bartłomiej Pejo - przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii i Piotr Guział – prezes Logit.

Polska dysponuje jednym z największych na świecie zasobów talentów technologicznych – inżynierów, matematyków, specjalistów w dziedzinie AI i cyberbezpieczeństwa. Nasi wybitni eksperci współtworzą globalne systemy sztucznej inteligencji. Jednocześnie wciąż brakuje nam spójnej polityki przekładania tego potencjału na krajowy sukces gospodarczy. W panelach technologicznych Kongresu chcemy porozmawiać otwarcie o tym: co blokuje polski potencjał i polskie innowacyjne firmy, czego możemy się nauczyć z własnych doświadczeń i jak zaprojektować strategię, która nie będzie kolejnym dokumentem do szuflady

informuje dr Karolina Grenda, członek Rady Fundacji SET.

Kongres Fundacji SET, 16 czerwca br., w godz. 9.30 – 16.30, Centralny Dom Technologii w Warszawie, ul. Krucza 50.

Więcej informacji i link do rejestracji znajduje się na stronie: www.set.org.pl

Link do wydarzenia: Kongres SET 2026

Źródło: materiały organizatora

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