Fundacja Security Energy Technology (SET) zorganizowała debatę ekspercką „Bezpieczeństwo Polski 360°”. Dyskutowano o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną, bezpieczeństwem narodowym i nowymi technologiami. W debacie wzięli udział czołowi eksperci sektora publicznego i prywatnego. Debata pokazała, jak złożone i wzajemnie powiązane są współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa Polski – od energetyki, przez obronność, po nowe technologie i finanse.

Wydarzenie otworzyli Wojciech Dąbrowski, prezes Fundacji SET, oraz Tomasz Zdzikot, przewodniczący Rady Fundacji SET, prezentując misję organizacji związaną z działalnością na rzecz bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, militarnego, energetycznego i cyfrowego. - Polska potrzebuje zintegrowanego myślenia o bezpieczeństwie. Fundacja SET chce być miejscem, które łączy ludzi i kompetencje – by działać skutecznie na rzecz rozwoju Polski” – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Transformacja energetyczna a suwerenność

Uczestnicy panelu „Transformacja energetyczna a suwerenność” podkreślili, że Polska potrzebuje realistycznej i długofalowej strategii energetycznej, opartej na stabilnych źródłach wytwarzania, magazynach energii i inwestycjach w atom. – Dzisiaj budowa magazynów energii to konieczność, to warunek zabezpieczenia prawidłowej pracy systemu energetycznego opartego już niemalże w 40 % na OZE w Polsce. W przyszłości suwerenność energetyczną zapewni nam oparcie stabilnych dostaw energii z elektrowni jądrowych - mówił Wojciech Dąbrowski. Prezes Dąbrowski podkreślił także wagę rozwoju energetyki jądrowej, która za 15-20 lat zapewni nam suwerenność energetyczną i konkurencyjność gospodarki. - Jako Fundacja SET deklarujemy wspieranie rozwoju magazynów energii oraz budowę silnej energetyki jądrowej w Polsce – podkreślił.

Paweł Majewski, członek Rady Fundacji SET przypomniał o zwiększającej się roli gazu w polskiej energetyce. Inwestycje w elektrownie można realizować nieporównywalnie szybciej i taniej niż elektrownie jądrowe, w związku z tym gaz ziemny pozostanie niezbędnym stabilizator systemu, zanim zbudujemy moce jądrowe. - Dlatego musimy dywersyfikować źródła dostaw, budować infrastrukturę jak terminal FSRU w Gdańsku i rozwijać krajowe magazyny gazu – podsumował Majewski.

Rozwój OZE w ostatnich latach w Polsce to efekt prowadzenia mądrej polityki programów wsparcia – zaznaczył Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu Fundacji SET. Podkreślił, że ta świadoma polityka publiczna zmaterializowała się m.in. w takich programach jak Mój Prąd, Energia dla wsi, Agroenergia, oraz Czyste Powietrze.

Adam Tywoniuk, członek zarządu Fundacji SET zauważył, że ciepłownictwo potrzebuje transformacji, ale dziś nie ma ani realnego finansowania, ani uznania dla technologii, które faktycznie mogłyby obniżyć emisyjność. Zwrócił uwagę, że technologia jednostek gazowych i biomasowych jest technologią która jest dostępna, sprawdzona, stabilna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz akceptowalna społecznie. A dodatkowo inwestycje w jednostki gazowe uzyskały akceptację w postaci notyfikacji systemu wsparcia dla kogeneracji i w tzw. kryteriach taksonomii. -Tym bardziej zdumiewające są założenia i kierunki Strategii dla ciepłownictwa, gdzie głównym kierunkiem transformacji ciepłownictwa jest jego elektryfikacja, z marginalną i tylko wspomagającą rolą kogeneracji gazowej oraz jednostkami biomasowymi – dodał Tywoniuk.

Nowe technologie – zastosowanie i finasowanie

W panelu „Nowe technologie – zastosowanie i finasowanie” debatowano o wykorzystaniu technologii w służbie bezpieczeństwa oraz o tym, jak je finansować i regulować bez hamowania innowacji.

Zdaniem prof. Ireneusza Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji SET dla banków inwestowanie w AI to nadal nowość, szczególnie jeśli chodzi o projekty o charakterze obronnym czy dual-use. - Jeśli wojsko pokazuje, że rozwój AI to priorytet, to dla sektora finansowego jest to jasny sygnał: to nie tylko innowacja, to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Taki sygnał może przełamać opór banków i funduszy, bo wiedzą, że to projekt długoterminowy, wsparty przez państwo i odporny na polityczne zawirowania – dodał.

Według dr Karoliny Grendy z Rady Fundacji SET rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji niesie ze sobą ogromny potencjał, ale jednocześnie stawia przed nami ogromne wyzwania związane z bezpieczeństwem. - AI zmienia równowagę sił. Potrzebujemy regulacji, które z jednej strony pozwolą wykorzystać potencjał AI - nie uduszą innowacji, szczególnie w technologiach podwójnego zastosowania - a z drugiej zminimalizują ryzyka jej nadużycia – przestrzegła Karolina Grenda.

Z kolei zdaniem Piotra Nowaka, członka Rady Programowej Fundacji SET Polska ma potencjał, by być europejskim hubem AI ale tylko jeśli zaczniemy myśleć strategicznie. - Talenty mamy. Teraz czas na kapitał, infrastrukturę i odważne decyzje polityczne. Nie musimy gonić świata. Możemy go współtworzyć – mówił Piotr Nowak.

Panel zakończył prof. Tomasz Cicirko, członek Rady Programowej Fundacji SET, który wskazał na źródła finansowania inwestycji związanych z bezpieczeństwem.

Panel poświęcony bezpieczeństwu narodowemu skupił się na tematyce konieczności budowy odporności państwa / autor: materiały prasowe

Budowa odporności i bezpieczeństwa państwa

Panel poświęcony bezpieczeństwu narodowemu skupił się na tematyce konieczności budowy odporności państwa – nie tylko militarnej, ale też surowcowej, społecznej i instytucjonalnej.

Uważam, że przywrócenie zasadniczej służby wojskowej w takiej formie jak ją pamiętamy nie będzie efektywne. Jednak w obecnej sytuacji geostrategicznej naszego regionu postuluję powołanie obowiązkowej służby państwowej, która charakteryzowałaby się dobrowolnością wyboru rodzaju służby jaką deklaruje poborowy (w wojsku, policji, straży pożarnej, obronie cywilnej i służbie zdrowia) – wyjaśnił gen. broni (rez.) dr Jarosław Gromadziński. Generał Gromadziński podkreślił, że w obszarze nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych (start-up oraz dual-use) wydaje się nieuniknione szersze włączenie przemysłu cywilnego w łańcuch dostaw komponentów do produkcji zbrojeniowej.

Tomasz Zdzikot podkreślił, że Fundacja SET chce aktywnie uczestniczyć w działaniach wzmacniających polskie cyberbezpieczeństwo, które w jego ocenie może być naszą narodową specjalnością - Mamy wybitnych fachowców, którzy od poziomu olimpiad przedmiotów ścisłych po międzynarodowe hackathony, zawody i ćwiczenia, jak Locked Shields, są po prostu najlepsi na świecie. Brakuje nam jednak przede wszystkim efektywnych mechanizmów współpracy międzysektorowej na linii wojsko-administracja-nauka-biznes, brak rozwiniętego rynku cyberbezpieczeństwa, brak systemowego wsparcia dla polskich innowacyjnych firm, brak wielu potrzebnych rozwiązań organizacyjnych np. w obszarze cyberbezpieczeństwa samorządów. W sferze cyber powinniśmy natomiast jako kraj bardzo wysoko stawiać sobie poprzeczkę, przecież to jedyna domena operacyjna stworzona przez człowieka, a ekspertów mamy wyjątkowych, nie marnujmy tego potencjału – dodał Zdzikot.

Z kolei Kasjan Wyligała – członek rady programowej Fundacji SET mówił wprost, że jeżeli chcemy być hubem surowców krytycznych, ważnych z punktu bezpieczeństwa państwa, musimy działać profesjonalnie, nie deklaratywnie - Potrzebna jest identyfikacja złóż, ocena opłacalności, zabezpieczenie koncesji i zaprojektowanie efektywnego modelu biznesowego, inwestycje i know-how – mówił Wyligała.

Według dr Piotra Zuzankiewicza, członka rady programowej Fundacji SET odporność społeczna to dziś warunek przetrwania państwa w warunkach wojny hybrydowej. Ustawa o ochronie ludności i obrony cywilnej tego nie zapewnia. - Istotną wadą tej ustawy jest to, że koncentruje się na kwestiach organizacyjnych, a w ograniczonym zakresie określa funkcje systemu ochrony ludności w kontekście budowania odporności społecznej. W ustawie zostały pominięte takie ważne kwestie jak: dezinformacja, wojna informacyjna oraz działania propagandowe. W tym kontekście kluczowe jest edukowanie społeczeństwa w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu manipulacjom informacyjnym, szczególnie w dobie mediów społecznościowych – dodał Zuzankiewicz.

