Kongres Armia o architekturze bezpieczeństwa

Organizowany już po raz drugi w Stalowej Woli – mieście zrodzonego 88 lat temu Centralnego Okręgu Przemysłowego – Kongres Armia nawiązuje do tradycji budowania polskiej niezależności gospodarczej i militarnej. Rozwój tej inicjatywy ma szczególne znaczenie w kontekście zmiany paradygmatu myślenia o zbrojeniach w Europie i sytuacji geopolitycznej.

Celem Kongresu, który ma się odbyć 27 września 2025 r. jest zgromadzenie ekspertów, liderów opinii oraz przedstawicieli wojska, polityki i mediów wokół debaty na temat obronności, bezpieczeństwa narodowego a w szczególności polskiego przemysłu obronnego.

Patronat honorowy nad II Kongresem Armia objął prezydent RP Karol Nawrocki.

„Udział w drugiej edycji Kongresu Armia traktuję nie tylko jako możliwość dyskusji z ekspertami, ale także jako inspirację do dalszego działania. To wydarzenie, które pokazuje, że bezpieczeństwo zaczyna się od wspólnej wizji i stalowej determinacji” - informuje prof. Sławomir Cenckiewicz – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Z kolei Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej w latach 2018-2013 mówi, że „polski system bezpieczeństwa potrzebuje rzetelnej dyskusji, prawdziwej diagnozy i planu działania. Temu będzie służyła już druga edycja Kongresu Armia w Stalowej Woli. To wyjątkowe forum wymiany myśli - to kuźnia pomysłów, które zaprezentują cywilni eksperci, przedstawiciele przemysłu, oficerowie i samorządowcy, którzy mają jeden wspólny cel: wzmocnić polskie bezpieczeństwo”.

Cztery debaty

Podczas kongresu przewidziano cztery debaty na temat konstytucji bezpieczeństwa, rozbudowy Sił Zbrojnych RP, nowych technologii i przemysłu zbrojeniowego oraz architektury bezpieczeństwa.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. gen. bryg. rez. Mirosław Bryś, gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, gen. broni. rez. Krzysztof Radomski, płk Paweł Nawarycz, płk Marcin Stachowski, ppłk Krzysztof Płatek, gen. bryg. rez. Maciej Materka, gen. bryg. rez. Marek Łapiński, gen. bryg. rez. pilot Dariusz Wroński, prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Piotr Grochmalski, Tomasz Szatkowski, Piotr Nowak, Andrzej Śliwka, Mateusz Kurzejewski, Tomasz Zdzikot, Sebastian Chwałek.

„Zapraszamy do Stalowej Woli, miasta, które jest symbolem polskiej determinacji i zdolności do realizacji wielkich projektów. 27 września bądźcie z nami na II edycji Kongresu Armia” – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Miasta Stalowa Wola.

Partnerem głównym II edycji Kongresu Armia jest Fundacja SET „Security-Energy-Technology”. – „Jako ekspercka organizacja wspierająca rozwój gospodarczy, suwerenność i bezpieczeństwo Polski angażujemy się w skupianie wszystkich zainteresowanych stron wokół dyskusji na temat stopnia gotowości oraz potrzeb rozwojowych krajowego przemysłu zbrojeniowego, cyberbezpieczeństwa, w którym Polska może i powinna należeć do grona globalnych liderów, jak też wspólnych potrzeb i potencjału sektora cywilnego i wojskowego” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Fundacji SET.

Rejestracja dla uczestników, akredytacje dla mediów oraz informacje na temat kongresu znajdują się na stronie https://kongresarmia.pl

