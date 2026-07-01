Centrum Doskonałości NATO ds. AI w Polsce?

W Polsce może i powinno powstać centrum Doskonałości NATO ds. Sztucznej Inteligencji. Taki postulat programowy przedstawiła Fundacja SET Security-Energy-Technology przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który na początku lipca br. odbędzie się w tureckiej Ankarze.

Podczas spotkania, które 29 czerwca odbyło się w Pałacu Prezydenckim, przedstawiciele Fundacji SET oraz wspierających i współtworzących inicjatywę 15 innych polskich think-tanków i organizacji, zaprezentowali inicjatywę kierownictwu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na czele z szefem BBN, ministrem Bartoszem Grodeckim**.

Centra Doskonałości NATO (NATO Centres of Excellence - COE) są wielonarodowymi instytucjami wojskowymi posiadającymi akredytację NATO. Ich zasadniczą misją jest dostarczanie wiedzy, wspieranie rozwoju doktryn, identyfikowanie wniosków z doświadczeń operacyjnych, poprawa interoperacyjności i zdolności operacyjnych oraz testowanie i walidacja koncepcji teoretycznych. COE specjalizują się zazwyczaj w jednym obszarze funkcjonalnym, działając poprzez: edukację, szkolenie i ćwiczenia, analizę i wyciąganie wniosków z doświadczeń, rozwój doktryny i standaryzację oraz rozwój koncepcji i eksperymentowanie.

Strukturalna luka, którą Polska może wypełnić

Spośród trzydziestu działających w ramach NATO centrów doskonałości, żadne nie jest dedykowane zagadnieniom AI jako podstawowemu obszarowi specjalizacji.

„To strukturalna luka w ekosystemie NATO biorąc pod uwagę znaczenie AI, wymienianej przez NATO na pierwszym miejscu wśród zmieniających świat przełomowych technologii, a także w kontekście strategii Sojuszu dotyczącej AI, która zakłada zdecydowane przyspieszenie wdrażania sztucznej inteligencji w obronności dla utrzymania przewagi technologicznej” - informuje płk rez. dr Karolina Grenda z Fundacji SET, inicjatorka koncepcji.

Spośród 30 akredytowanych przez NATO Centrów Doskonałości dwa działają już w Polsce:

►Counter Intelligence (CI) COE w Krakowie

►Military Police (MP) COE w Bydgoszczy.

Warto przy tym zauważyć, że np. Niemcy są państwem ramowym dla trzech centrów, podobnie jak Włochy.

Dlaczego NATO AI COE miałoby znaleźć się w Polsce?

Jak przekonuje dr Karolina Grenda: „Polska dysponuje unikalną kombinacją przewag, tj. wyjątkowym kapitałem intelektualnym, plasującym polskich ekspertów w światowej czołówce w zakresie cyberbezpieczeństwa, IT, a szerzej nauk ścisłych i pogłębioną wiedzą operacyjną wynikającą z roli zwornika wschodniej flanki NATO. Polska jest też liderem NATO jeśli chodzi o wydatki obronne liczone jako procent PKB, rozwój ekosystemu AI opierającego się na rosnącym zapleczu akademickim, a także ponadprzeciętnej adopcji AI w społeczeństwie”.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, przedstawiciele środowisk technologicznych i obronnych zwrócili się o rozpoczęcie przez Polskę zabiegów dyplomatycznych ukierunkowanych na powołanie w Polsce NATO AI COE w trakcie zbliżającego się szczytu Sojuszu. Jak przekonywano, wzorem Estonii, która po cyberatakach z 2007 roku stworzyła globalny ośrodek cyberobrony w Tallinie Polska może wykorzystać swoją pozycję na wschodniej flance NATO oraz ambicje związane z obszarem technologicznym, do zbudowania trwałego instytucjonalnego zaplecza Sojuszu w zakresie sztucznej inteligencji, której znaczenie będzie rosło.

„Jesteśmy przekonani - z jednej strony o ogromnym potencjale naszego kraju do ogrywania wiodącej w ramach NATO roli w obszarze technologii przełomowych. Z drugiej strony także o tym, że z puli wszelkich możliwych do wykorzystania w tym celu narzędzi tj. utworzenie sojuszniczego centrum doskonałości jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem, mogącym pozycjonować Polskę w gronie liderów” – wskazuje Tomasz Zdzikot, Przewodniczący Rady Fundacji SET i Zastępca Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP, współautor koncepcji.

„Sztuczna inteligencja jest technologią definiującą charakter współczesnego konfliktu i przyszłość obronności. NATO potrzebuje dedykowanego centrum kompetencyjnego, które skonsoliduje wiedzę w tym obszarze, a Polska jest naturalnym kandydatem do roli gospodarza takiego centrum” - dodaje Tomasz Zdzikot.

Kroki, jakie powinna podjąć Polska w celu realizacji opisanej przez think-tanki koncepcji mają charakter zarówno dyplomatyczny, jak i operacyjny.

„Należy zbudować koalicję sojuszniczych państw zainteresowanych udziałem w tworzeniu takiego centrum, sformułować jego koncepcje instytucjonalną i misję, a finalnie przedstawić ofertę Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transformacji (NATO ACT). Zdajemy sobie sprawę, że z podobną inicjatywą występuje Francja, ale podczas spotkania szeroko omówiliśmy dziś argumenty przemawiające za tym, aby to jednak Polska stała się państwem ramowym dla NATO AI COE - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Fundacji SET.

Oprac. Sek

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