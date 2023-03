Rozwój Grudziądza, jaka będzie przyszłość miasta? Kongres Polska Wielki Projekt w wydaniu lokalnym

W grudziądzkim Centrum Kultury Teatru rozpoczął się kongres organizowany przez Fundację Polska Wielki Projekt. Głównym celem wydarzenia, które honorowym patronatem objął prof. Krzysztof Szczucki, była dyskusja o szansach i perspektywach rozwoju nadwiślańskiego miasta. Patronem medialnym kongresu są m. in. Gazeta Bankowa, Tygodnik Sieci, portal wGospodarce.pl i serwis wGospodarce.pl

Kongres rozpoczął się od prezentacji raportu przygotowanego przez dra Karola Leszczyńskiego, w którym przedstawiono sytuację społeczno-gospodarczą miasta. Dokument przygotowany przez lokalnych naukowców odwoływał się do badań przeprowadzonych na mieszkańcach, wskazywał wady i zalety mieszkania w Grudziądzu, a także pokazywał, jakie wyzwania stoją przed miastem.

Zapowiadając raport, minister Szczucki przywołał słowa prof. Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tym, iż chciałby, aby Polska była poważnym państwem. Szczucki zauważył, że to ogromne zadanie także dla Polski lokalnej, dla samorządów i mieszkańców miast, którzy pracują na rzecz swojej wspólnoty.

Raport dra Leszczyńskiego wskazał, że najpoważniejszym problemem Grudziądza – w oczach jego mieszkańców – są słabe wskaźniki gospodarczo-społeczne i zdrowotne, co wynika z relatywnie słabego dostępu do usług medycznych. To jedne z głównych powodów, dla których Grudziądz wyludnia się bardziej niż podobne ośrodki miejskie. Respondenci podkreślali w badaniu także i to, że doceniają otoczenie przyrodnicze miasta, a także dobre połączenie komunikacyjne z większymi ośrodkami miejskimi. . Mieszkańcy Grudziądza doceniają to, że „wszędzie jest blisko” i dzięki temu mogą korzystać z przyrody niedostępnej dla mieszkańców innych miast.

Kongres Polska Wielki Projekt w wydaniu lokalnym / autor: Fratria

Mimo to młode osoby wskazywały, że główną przyczyną, dla których szukają dla siebie innych miejsc do życia, jest brak perspektyw, związanych przede wszystkim ze słabo rozwiniętym rynkiem pracy. Aż 25% respondentów z tego właśnie powodu rozważa zmianę miejsca zamieszkania.

O tym, jak zmienić ten stan rzeczy, mówił w drugiej części prezentacji minister Szczucki. Przede wszystkim podkreślał, że należy zwiększać największe atuty Grudziądza, wykorzystując potencjał turystyczny regionu. Do tego niezbędna będzie renowacja zabytków i zagospodarowanie ich do celów edukacyjnych i turystycznych. Wspominał także o konieczności rozszerzania oferty edukacyjnej, zapowiadał powstanie państwowej szkoły wyższej z kierunkiem mechatronika i system szkoleń odpowiadających na potrzeby mieszkańców.

Kolejne zmiany, zdaniem ministra Szczuckiego, powinny dotyczyć polityki prozdrowotnej. Zmienić to można przez promocję profilaktyki, do czego z kolei niezbędna jest poprawa infrastruktury medycznej.