Polski superkarabin gotowy do strzału

Agencja Uzbrojenia zaakceptowała dokumentację techniczną karabinka MSBS Grot A3 - poinformowała radomska Fabryka Broni „Łucznik”. Groty w wersji A3 są gotowe do produkcji i czekają na zamówienia ze strony MON - deklaruje radomski producent.

Powstające w radomskim „Łuczniku” Groty od kilku lat stają się podstawowym typem karabinka wykorzystywanym w Siłach Zbrojnych RP. Broń jest jednocześnie stale rozwijana i usprawniana przed producenta we współpracy z wojskiem. Pierwotnie karabinki trafiały do sił specjalnych i WOT, a do tej pory łącznie zamówiono już ponad 250 tys. sztuk broni dla wszystkich rodzajów wojsk.

Karabinek gotowy technicznie, potrzebne zamówienie

O zakończeniu prac nad nową wersją - A3 - karabinka poinformował w środę w komunikacie „Łucznik”. Jak czytamy, szef odpowiedzialnej za zakupy sprzętu dla wojska Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel zaakceptował dokumentację techniczną w najnowszej wersji. To oznacza, że jest ona gotowa do wdrożenia w Wojsku Polskim.

„Dzięki równolegle prowadzonym pracom technologicznym Spółka jest w pełni przygotowana do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony Narodowej” - zapewnia „Łucznik”.

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Nowa wersja Grota uwzględnia wnioski z eksploatacji

MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) Grot w wersji A3 to obecnie najbardziej zaawansowana wersja tej konstrukcji. Jak informuje Łucznik”, w nowa w konstrukcji nowej wersji broni „uwzględniono doświadczenia wynikające z eksploatacji wcześniejszych odmian broni oraz uwagi zgłaszane przez żołnierzy podczas użytkowania i testów”.

„Nowa wersja została bardzo dobrze oceniona przez użytkowników, którzy mieli możliwość sprawdzenia jej w praktyce. Pozytywne opinie dotyczyły przede wszystkim ergonomii, niezawodności oraz rozwiązań zwiększających komfort eksploatacji podczas intensywnego użytkowania” - zapewnia fabryka.

„Akceptacja dokumentacji MSBS GROT A3 potwierdza osiągnięcie założonych celów w kolejnym etapie rozwoju tej konstrukcji. To efekt pracy konstruktorów, technologów, pracowników produkcji oraz ścisłej współpracy z użytkownikami wojskowymi. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji najnowszej wersji karabinka i realizacji przyszłych zamówień dla Sił Zbrojnych RP” – powiedział cytowany w komunikacie spółki jej prezes Seweryn Figurski.

Grot na eksport

Poza Wojskiem Polskim Groty trafiły już do kilku odbiorców zagranicznych. Co najmniej 10 tys. sztuk w wersjach A1 i A2 trafiło do broniących się przed rosyjską inwazją ukraińskich żołnierzy, pewna ilość została także zamówiona także przez siły zbrojne Rwandy.

5,56 mm karabinek szturmowy Grot został opracowany przez Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, w ramach programu opracowania wyposażenia dla „żołnierza przyszłości” Tytan. Jak podaje producent, modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r.

PAP, sek

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