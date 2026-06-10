Polska sieć krok po kroku ściga zachodniego giganta

Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 962 stacji paliw na koniec maja 2026 r. (+1 porównaniu do danych na koniec kwietnia, +16 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 574 stacjami (-1 m/m, -2 r/r), a na trzecim - Moya z 541 stacjami (+3 m/m, +28 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews.

Łącznie siedmiu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell, Circle K oraz Avia, zarządzana w Polsce przez Unimot, dysponowało siecią 4 517 stacji (+6 m/m, +24 r/r).

Siedmiu najwięszych operatorów w Polsce

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec maja 2026 r. przedstawia się następująco:

1.Orlen - 1 962 stacje (+1 m/m, +16 r/r)

2.bp - 574 (-1 m/m, -2 r/r)

3.Moya - 541 (+3 m/m, +28 r/r)

4.MOL - 455 (+2 m/m, -9 r/r)

5.Shell - 441 (-1 m/m, -14 r/r)

6.Circle K – 391 (+1 m/m, -4 r/r)

7.Avia – 149 (+1 m/m, +10 r/r)

Łącznie siedmiu największych operatorów dysponowało 4 517 stacjami, co stanowiło ok. 57 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 919 placówek na koniec 2025 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).

W maju br. powiększyły się sieci Moya (o 3 stacje), MOL (o 2 placówki), Orlen i Circle K (po 1 stacji). Nieznacznie skurczyły się natomiast sieci bp i Shell (po 1 stacji).

Piotr Apanowicz, ISBnews, oprac. sek

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