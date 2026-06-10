Newag zrywa umowę z niemieckim kolosem

Newag wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym wstępne porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) zawarte z Siemens Mobility GmbH oraz Siemens Mobility sp. z o.o. dotyczące ustalenia intencji oraz ogólnych założeń potencjalnej współpracy w zakresie dostaw pojazdów kolejowych dużych prędkości dla PKP Intercity, podał Newag.

„Zasadniczym powodem wypowiedzenia przez spółkę był brak osiągnięcia przez strony konsensusu w przedmiocie treści umowy regulującej szczegółowe zasady współpracy stron w celu wspólnego uzyskania i zrealizowania zamówienia na dostawę w ciągu 7 lat 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości co najmniej 320 km/h (pojazdy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego ogłoszonego przez PKP Intercity SA w grudniu 2025 roku (postępowanie)” - czytamy w komunikacie.

Newag pozostaje w grze w sprawie KDP

Newag nadal pozostaje zainteresowany bezpośrednim lub pośrednim udziałem w postępowaniu i realizacji zamówienia na dostawę pojazdów kolejowych dużych prędkości dla PKP Intercity. W związku z powyższym spółka zamierza rozważyć istniejące opcje dotyczące postępowania, a następnie podjąć decyzje i działania zgodne z interesem spółki.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,39 mld zł w 2025 r.

Newag jest kontrolowany przez polskiego biznesmena Zbigniewa Jakubasa, który posiada ponad 50 proc. udziałów firmy.

ISBnews, sek

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