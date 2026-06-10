Alarm dla alergików. Brakuje dla nich leków

Wielu chorych ze zniecierpliwieniem poszukuje w aptekach preparatów, które przyjmowali do tej pory. O problemach z dostępnością niektórych środków pisze portal next.gazeta.pl. Na liście są m.in. leki przeciwalergiczne i stosowane przy zaburzeniach lękowych. Główny Inspektorat Farmaceutyczny alarmuje, że perturbacje mogą potrwać do września.

Pacjenci zmagający się z alergią nie są w stanie zrealizować niektórych recept. Problemy z dostępnością obejmują preparaty zawierające ebastynę i buspiron. Powodem jest czasowe wstrzymanie się przez koncerny farmaceutyczne od wprowadzania do obrotu części specyfików. Tymczasem ich zapasy są na wyczerpaniu lub już się wyczerpały. Braki mogą utrzymać się nawet przez kilka miesięcy.

Największy problem mają alergicy

Utrudniona dostępność nie oznacza całkowitego wycofania leków z rynku. Pacjenci mogą jednak spotkać się z sytuacją braku konkretnego opakowania, odpowiedniej dawki, a nawet generyka. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wskazał na utrudnioną dostępność m.in. preparatów zawierających ebastynę. To substancja stosowana w leczeniu alergii. Chodzi o dawki 10 i 20 mg oraz o opakowania po 10 i 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – informuje next.gazeta.pl.

GIF ostrzega pacjentów

Utrudnienia dotyczą też preparatów zawierających buspiron (stosowany m.in. w leczeniu zaburzeń lękowych). Mowa o dawkach 5 i 10 mg sprzedawanych w opakowaniach po 60 tabletek. GIF przekazał, że ich zapasy są praktycznie wyczerpane, natomiast w obrocie nie ma odpowiedników. Pacjenci, którzy mają problem z realizacją takich recept, powinni skontaktować się ze swoimi lekarzami. Poprawa dostępności wspomnianych preparatów spodziewana jest w przeciągu kilku tygodni.

Oprac. GS, na podst. GIF, next.gazeta.pl

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