Zełenski gotowy na referendum. Padł kluczowy warunek

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek amerykańskiemu portalowi Axios, że jest gotów poddać plan pokojowy wynegocjowany z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa pod referendum, jeśli Rosja zgodzi się na co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni.

Plan Trumpa na rękę Putina?

Zełenski podkreślił, że plan Trumpa wymaga bolesnych ustępstw terytorialnych ze strony Kijowa, dlatego być może będzie musiał zwrócić się o zgodę narodu ukraińskiego, jeśli nie uda się osiągnąć „silnej” pozycji w kwestii terytorialnej.

Według niego przeprowadzenie takiego referendum wiązałoby się z poważnymi komplikacjami politycznymi, logistycznymi i w kwestii bezpieczeństwa, dlatego wymagałoby ono co najmniej 60-dniowego zawieszenia broni.

Lepiej nie organizować referendum, niż organizować takie, w którym ludzie nie mają możliwości przyjścia i oddania głosu – powiedział Zełenski, cytowany przez Axios.

Jak zauważył, nie jest jeszcze jasne, czy Rosja jest w ogóle gotowa zgodzić się na plan Trumpa.

Gotowy plan pokojowy

Prezydent przyznał, że większość punktów dwustronnych umów z USA została już ustalona i ujęta w pięciu dokumentach, choć może zostać dodany szósty.

W piątek Zełenski potwierdził, że w najbliższą niedzielę planuje spotkać się z Trumpem na Florydzie. Spotkanie ma dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę.

20-punktowa propozycja planu pokojowego

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Przewiduje on m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

Dodał, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.

pap,jb