Ostre strzelanie za 600 mln zł

Agencja Uzbrojenia zawarła w środę umowę z Fabryką Broni Łucznik - Radom na dostawę dla polskiej armii 46 tys. karabinków MSBS Grot w nowej wersji A3.

Kontrakt o wartości około 600 mln zł obejmuje dostawy realizowane w latach 2026–2027 i stanowi kolejny etap wyposażania polskich żołnierzy w nowoczesną broń opracowaną oraz produkowaną w kraju. Umowę podpisali szef Agencji gen. dyw. dr Artur Kuptel oraz prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” Seweryn Figurski.

Szef Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Artur Kuptel (P) i prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu Seweryn Figurski (L) podczas podpisania umowy na dostawę karabinków MSBS GROT / autor: PAP/Piotr Polak

„Dla nas wszystkich ten kontrakt ma szczególne znaczenie. To jest 600 milionów złotych, 46 tysięcy sztuk, a razem z aneksem popisanym niedawno to jest 110 tysięcy sztuk karabinków; ale to nie jest ostatnie nasze słowo” – powiedział obecny na uroczystości w Radomiu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Karabinki MSBS GROT w Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu / autor: PAP/Piotr Polak

Umowa na najnowszą wersję Grotów A3

Zawarta umowa jest kolejnym etapem dostaw karabinków z rodziny MSBS GROT dla Sił Zbrojnych RP. Do tej pory Wojsko Polskie otrzymało blisko 237 tysięcy sztuk tej broni, znajdującej się na wyposażeniu różnych rodzajów sił zbrojnych. Równolegle realizowana jest także wcześniejsza umowa, w ramach której zaplanowane są dostawy do 2029 roku. Nowy kontrakt zapewni utrzymanie ciągłości zaopatrywania Sił Zbrojnych RP w dodatkowe egzemplarze karabinków MSBS GROT w obecnie najbardziej zaawansowana wersja tej konstrukcji A3.

Na początku czerwca radomska fabryka informowała, że Agencja Uzbrojenia zaakceptowała dokumentację techniczną karabinka MSBS Grot A3. Groty w wersji A3 są gotowe do produkcji i czekają na zamówienia ze strony MON — deklarował wówczas radomski producent.

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Powstające w radomskim „Łuczniku” Groty od kilku lat stają się podstawowym typem karabinka wykorzystywanym w Siłach Zbrojnych RP. Broń jest jednocześnie stale rozwijana i usprawniana przed producenta we współpracy z wojskiem.

MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) Grot w wersji A3 to obecnie najbardziej zaawansowana wersja tej konstrukcji. Jak informował Łucznik”, w konstrukcji nowej wersji broni „uwzględniono doświadczenia wynikające z eksploatacji wcześniejszych odmian broni oraz uwagi zgłaszane przez żołnierzy podczas użytkowania i testów”.

PAP, sek

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