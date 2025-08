Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 45,9 pkt w lipcu 2025 r. wobec 44,8 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 45,8 pkt.

„Według najnowszych danych PMI skompilowanych przez S&P Global, w lipcu polski sektor wytwórczy znów wyraźnie się skurczył. Tempa spadku nowych zamówień i produkcji, choć zwolniły od czerwca, były wciąż szybkie. Firmy znów zredukowały zatrudnienie, aktywność zakupową i inwestycje. Prognozy na najbliższe 12 miesięcy, mimo że uległy poprawie, były wciąż względnie słabe” - czytamy w komunikacie.

Słaby popyt w Niemczech hamuje polski przemysł

Nowe zamówienia otrzymane przez polskich producentów spadły w lipcu czwarty miesiąc z rzędu. Tempo spadku, choć zwolniło od czerwca, było wciąż silne. Rynki międzynarodowe nadal stanowiły główny czynnik hamujący ogólny popyt, a jako źródło osłabienia często wymieniano Niemcy. Nowe zamówienia eksportowe spadły w największym stopniu od sierpnia 2023 r. Dalszy gwałtowny spadek liczby nowych zamówień ponownie doprowadził do spadku produkcji w lipcu. Produkcja spadła trzeci miesiąc z rzędu, a tempo spadku pozostało wysokie, choć złagodniało.

W lipcu zatrudnienie w polskim przemyśle spadło po raz piąty w 2025 roku, choć w wolniejszym tempie niż w maju i czerwcu. Jednocześnie producenci ograniczyli zakupy środków produkcji w najszybszym tempie od października 2023 roku. Z kolei zapasy materiałów zmalały czwarty miesiąc z rzędu. Pomimo spadku popytu na surowce terminy dostaw od dostawców wydłużyły się najbardziej od dziesięciu miesięcy, podano także.

Dalsze wyraźne pogorszenie warunków operacyjnych producentów

„W lipcu polscy producenci odnotowali dalsze wyraźne pogorszenie warunków operacyjnych. Główny wskaźnik PMI pozostał zdecydowanie poniżej neutralnego progu, pomimo nieznacznego ożywienia od czerwca. Odczyt indeksu na poziomie 45,9 pozostał znacznie poniżej wartości odnotowanej dla strefy euro, gdzie wg danych flash wskaźnik wzrósł w lipcu do najwyższego poziomu od trzech lat, rejestrując wartość 49,8. Liczba nowych zamówień spadła w lipcu czwarty miesiąc z rzędu (przy czym tylko w jednym okresie badań od czerwca 2024 r. tempo spadku było szybsze), co doprowadziło do dalszego gwałtownego spadku produkcji. Dodatkowo, na całkowitą sprzedaż wpływ miało osłabienie eksportu, który spadł w największym stopniu od prawie dwóch lat. Lipcowe dane sugerują jednak przynajmniej tyle, że najgorszy moment obecnego spowolnienia gospodarczego mógł już minąć, ponieważ spadki produkcji, liczby nowych zamówień oraz zatrudnienia osłabły, a prognozy na najbliższe 12 miesięcy uległy poprawie” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

