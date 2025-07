Za miesiąc premiera nowej broni z „Łucznika”

Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu poinformowała, że 25 sierpnia w sprzedaży pojawi się jej najnowszy produkt: Modułowy Pistolet Samopowtarzalny - MPS. To nowa konstrukcja opracowana przez radomskich inżynierów, stworzona z myślą o służbach mundurowych i strzelcach cywilnych.

Aby jak najbardziej sprostać oczekiwaniom odbiorców, prace nad pistoletem MPS poprzedziła gruntowna analiza potrzeb realnych użytkowników – żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Leśnej i strzelców cywilnych.

Fabryka zaznaczyła w komunikacie prasowym, że specjaliści pracujący nad bronią uwzględnili kierunki rozwoju światowych konstrukcji broni krótkiej.

MPS to pistolet nowej generacji

Efektem jest pistolet, który łączy w sobie zaawansowaną technologię z praktyczną funkcjonalnością – zapewnił prezes zarządu Seweryn Figurski.

Zaznaczył, że broń przeszła serię testów, podczas których wykazała się wysoką celnością, niskim odrzutem i szybkim powrotem na cel.

Broń dobrze leży w dłoni, sprawdza się zarówno podczas strzelania statycznego, jak i dynamicznego – zauważył Figurski.

W nowej konstrukcji wykorzystane zostały sprawdzone już rozwiązania z karabinka MSBS GROT, co - w ocenie konstruktorów - pozwala m.in. na pełną personalizację chwytu.

W opisie nowej broni „Łucznik” podał, że MPS to pistolet nowej generacji – modularny, ergonomiczny i dostosowany do nowoczesnych systemów celowniczych. Dzięki swojej budowie - jak podano - można go łatwo dopasować do dłoni i preferencji użytkownika. Fabrycznie jest przygotowany do montażu mikrokolimatora (nowoczesnego przyrządu celowniczego - dop. PAP), a nowoczesny mechanizm spustowy typu striker fired gwarantuje precyzję i szybką reakcję.

