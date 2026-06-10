W biznesie optymistyczny maj z mocnymi cieniami

W maju br. we wszystkich analizowanych obszarach gospodarki zaobserwowano poprawę koniunktury gospodarczej w porównaniu z majem 2025 r. W każdym z badanych rodzajów działalności regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (R-BCI) wzrósł w co najmniej połowie województw – stwierdza GUS w raporcie „Koniunktura gospodarcza. Raport wojewódzki 2026”, opublikowanym 9 czerwca.

Największą poprawę w skali roku zaobserwowano w budownictwie oraz zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie wzrost wartości wskaźnika odnotowano w 12 województwach, a także w przetwórstwie przemysłowym (10 województw). Pozytywne zmiany widoczne były również w porównaniu z poprzednim miesiącem – w większości analizowanych obszarów wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury wystąpił w co najmniej 10 województwach.

W jakich branżach jest najwięcej optymistów?

W większości obszarów regionalny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury przyjmował wartości dodatnie. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze zaobserwowano wśród przedsiębiorców z handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii. Przewagę pesymistycznych ocen koniunktury odnotowano natomiast w handlu detalicznym, przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej.

Pozytywne były również przewidywania przedsiębiorców dotyczące najbliższych trzech miesięcy. W większości rodzajów działalności przedsiębiorcy spodziewają się poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej swoich firm. Najczęściej optymistyczne prognozy formułowali przedsiębiorcy z zakwaterowania i gastronomii, budownictwa oraz handlu hurtowego.

Główna bariera dla biznesu – koszty zatrudnienia

W maju br. główną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców w większości województw w kraju pozostawały wysokie koszty związane z zatrudnieniem.

Istotnym ograniczeniem pozostawała również niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, którą najczęściej wskazywały firmy zajmujące się handlem hurtowym oraz transportem i gospodarką magazynową.

Do często wymienianych barier należały ponadto wysokie obciążenia na rzecz budżetu, zwłaszcza w budownictwie oraz w zakwaterowaniu i gastronomii.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najwyższe odsetki przedsiębiorstw deklarujących brak barier w prowadzeniu działalności odnotowano się w przeważnie tych samych województwach: mazowieckim, podlaskie, lubelskie.

Inwestycje – byle nie gorzej niż w 2025 r.

W maju br. przedsiębiorcy odpowiadali również na dodatkowe pytania dotyczące planów inwestycyjnych w 2026 r. We wszystkich analizowanych obszarach gospodarki w większości województw dominowały prognozy zakładające utrzymanie inwestycji na poziomie z 2025 r. W przypadku przedsiębiorstw przewidujących zmiany, częściej prognozowano ograniczenie nakładów inwestycyjnych niż ich wzrost – tendencja ta była widoczna w zdecydowanej większości województw oraz w większości analizowanych obszarów gospodarki.

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje w bieżącym roku w większości badanych obszarów zamierzają przeznaczyć środki na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia.

Na podstawie materiałów GUS oprac. sek

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