Mała szatnia, duże możliwości – jak lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń?

W szatniach pracowniczych, szkolnych i sportowych ważna jest dobra organizacja przestrzeni. Pomieszczenie powinno zapewniać miejsce do przechowywania odzieży, wygodne warunki do przebierania oraz swobodny dostęp do szafek nawet wtedy, gdy korzysta z niego wiele osób jednocześnie. Przy ograniczonym metrażu niezbędne jest wyposażenie, które pozwala wykorzystać dostępną powierzchnię bez wstawiania dodatkowych mebli zajmujących cenne miejsce.

Mniej mebli, więcej przestrzeni

W szatniach o niewielkim metrażu organizacja przestrzeni wpływa na wygodę codziennego użytkowania. Oddzielne szafki i ławki często ograniczają swobodę poruszania się oraz utrudniają korzystanie z pomieszczenia większej liczbie użytkowników.

Szafa z siedziskiem łączy funkcję przechowywania odzieży i miejsca do przebierania. Odzież, obuwie oraz siedzisko znajdują się obok siebie, ułatwiając codzienne użytkowanie szatni. Odzież, obuwie i miejsce do przebrania znajdują się w jednym punkcie, co ogranicza konieczność ustawiania dodatkowych ławek.

Jakie meble sprawdzają się w szatni?

Szatnie należą do pomieszczeń intensywnie użytkowanych. Szafki są codziennie otwierane i zamykane, a ich powierzchnie narażone na zabrudzenia, wilgoć oraz przypadkowe uszkodzenia mechaniczne.

W związku z tym wiele firm, szkół i obiektów sportowych wybiera meble metalowe. Solidna konstrukcja dobrze znosi wieloletnią eksploatację, a gładkie powierzchnie ułatwiają utrzymanie czystości. Podczas zakupu należy przeanalizować liczbę komór, rodzaj zamknięcia oraz obecność otworów wentylacyjnych. Wentylacja wspiera cyrkulację powietrza i ogranicza gromadzenie wilgoci wewnątrz szafek przeznaczonych do przechowywania odzieży i obuwia.

Marka Jan Nowak oferuje meble metalowe wykorzystywane między innymi w biurach, warsztatach, magazynach, szkołach oraz pomieszczeniach socjalnych. Producent koncentruje się na trwałości konstrukcji oraz funkcjonalności wyposażenia przeznaczonego do intensywnego użytkowania.

Jak zyskać więcej miejsca bez remontu?

W wielu przypadkach problemem nie jest wielkość szatni, lecz sposób zagospodarowania dostępnej przestrzeni. Przemyślany układ wyposażenia często przynosi lepsze efekty niż kosztowna przebudowa pomieszczenia. Przed zakupem mebli należy określić liczbę użytkowników, ilość przechowywanej odzieży oraz przestrzeń potrzebną do swobodnego poruszania się między szafkami. a Meble oferujące funkcję przechowywania i miejsca do siedzenia ograniczają liczbę elementów wyposażenia znajdujących się w pomieszczeniu. Więcej informacji o takim wyposażeniu można znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę szafa z siedziskiem.