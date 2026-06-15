Polak spędzi w sieci jedną trzecią życia

Przeciętny Polak spędzi w internecie łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni – o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z analogicznego badania przeprowadzonego w 2022 roku. Polacy zaczynają korzystać z sieci średnio o 8:00 rano i rozłączają się dopiero o 22:00 – wynika z badania firmy NordVPN, specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie

Przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości jedną trzecią swojej egzystencji. W miarę jak czas spędzany online rośnie, zmienia się też samo życie w sieci: w 2026 roku sztuczna inteligencja przestała być nowością i stała się codziennym narzędziem, po które wielu sięga regularnie.

Platformy cyfrowe kolonizują nasze życie

„Ćwierć wieku spędzone online to nie tylko statystyka. To fundamentalna zmiana w trybie życia – mówi Marijus Briedis, dyrektor techniczny w NordVPN. – Jesteśmy świadkami kolonizacji naszego czasu przez platformy cyfrowe. Granica między „prawdziwym życiem” a „życiem online” praktycznie przestała istnieć, a my jesteśmy bardziej narażeni na ryzyko niż kiedykolwiek wcześniej”.

Im więcej czasu spędzamy w sieci, tym więcej okazji do wyłudzeń, nadmiernego dzielenia się danymi i przenikania cyfrowych nawyków do każdej sfery codzienności – od pracy i rozrywki po wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.

Binge-watching, scrollowanie i rewolucja AI

W strukturze czasu spędzanego online przez Polaków dominuje rozrywka.

►Słuchanie muzyki zajmuje najwięcej, bo aż 5 godzin i 53 minuty tygodniowo.

►Tuż za nim plasują się oglądanie filmów i wideo online , które zajmuje 5 godz. 28 min.

►Przeglądanie mediów społecznościowych pochłania 4 godz. 50 min.

►Maratony serialowe i filmowe zabiera Polakom już 3 godziny i 46 minut w tygodniu.

Na tym tle AI zdążyła wywalczyć sobie stałe miejsce w codziennej rutynie. Polacy poświęcają chatbotom 42 minuty tygodniowo. Choć zaledwie 13 proc. uważa AI za „niezbędny” element swojego życia, to 15 proc. przyznaje już, że technologia ta poprawiła jakość ich obecności w sieci.

Polacy zadziwiająco łatwo ujawniają dane osobowe

Pomimo nasilających się obaw o bezpieczeństwo w sieci Polacy pozostają zadziwiająco otwarci, jeśli chodzi o udostępnianie wrażliwych danych osobowych. Z badania wynika, że 81 proc. Polaków podało online swoje pełne imię i nazwisko, 72 proc. – datę urodzenia, 56 proc. – pełny adres zamieszkania, a 43 proc. – swój stan cywilny.

Ta gotowość do dzielenia się informacjami nie słabnie, mimo że 27 proc. Polaków przyznaje, że nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do internetu. Nieustanna łączność sprzyja rozpowszechnieniu zjawiska „drugiego ekranu” – 35 proc. respondentów przyznaje, że sprawdza media społecznościowe, jednocześnie oglądając seriale lub filmy.

Źródło: materiały prasowe VPN, oprac. sek

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