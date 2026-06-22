Fabryka w połowie spalona. „Zniszczenia są potężne”

Pożar zakładu produkcyjnego w Charnowie został opanowany; trwają działania dogaszające, które mogą potrwać jeszcze kilka godzin - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku kpt. Piotr Basarab. Jak przekazał, zniszczeniu uległo ponad 50 proc. zabudowań zakładu.

W niedzielę przed godz. 13 w miejscowości Charnowo w powiecie słupskim doszło do pożaru na terenie zakładu produkującego aerozole.

»» O akcji gaśniczej fabryki w Chranowie czytaj tutaj:

Pożar fabryki aerozoli opanowany, trwa dogaszanie

Gigantyczny pożar. Setki strażaków w akcji

Podczas poniedziałkowego briefingu oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku kpt. Piotr Basarab poinformował, że pożar został opanowany, jednak strażacy nadal prowadzą intensywne działania dogaszające, które z „pewnością mogą potrwać jeszcze kilka godzin”. - Jeszcze nie wszystkie zarzewia ognia zostały ugaszone. Trwa przelewanie pogorzeliska, głównie wodą, przeszukiwanie go, drobne prace rozbiórkowe - powiedział strażak.

Pytany o to, jak wygląda zakład w środku, Basarab wyjaśnił, że „ratownicy w częściach magazynowych i w częściach produkcyjnych poruszają się pomiędzy rozerwanymi opakowaniami ciśnieniowymi, które wybuchały przez kilka godzin w trakcie wczorajszych działań”.

Basarab przekazał też, że ci mieszkańcy, którzy znajdowali się w strefie zagrożenia i zostali wcześniej ewakuowani dostaną niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. - Jest bezpiecznie (…), mieszkańcom nie będziemy utrudniali życia i niech wrócą do gospodarstw domowych. Ta decyzja jeszcze nie nastąpiła, ale ogłosimy ją wkrótce, wspólnie z policją - powiedział.

Pożar zakładu produkcyjnego w miejscowości Charnowo koło Ustki / autor: PAP/KM PSP w Słupsku

Pożar wybuchł w części zewnętrznej, a nie w halach produkcyjnych

Pytany o przyczyny pożaru odparł, że strażacy przypuszczają, iż „wybuchł on w części otwartej, czyli nie w samych halach, ale to jest tylko przypuszczenie”.

O przyczynach nie możemy na tę chwilę jeszcze mówić – zaznaczył.

Dodał też, że nie ma „informacji, aby jakakolwiek osoba cywilna lub ratownik ucierpiał podczas działań”.

„Zniszczenia są potężne”

Mówiąc o skali zniszczeń, Basarab przekazał, że „spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali”.

To jest to ciąg technologiczny, hala ma kształt podkowy, przylegają do niej różne budynki mniejsze, są budynki sąsiednie. Zniszczenia są dosyć potężne. Myślę, że ponad 50 proc. zakładu, jeżeli chodzi o zabudowania zostało zniszczone. Oprócz tego infrastruktura ruchoma magazynowana na zewnątrz obiektów - powiedział.

W fabryce aerozoli, w której wybuchł pożar - jak informował w niedzielę na briefingu przedstawiciel starostwa powiatowego w Słupsku - pracuje około 400 osób.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Epidemia singli w Polsce

Ryzykowna polityka Tuska: dług goni dług

Praca w polskim sklepie tylko dla Ukraińca? Fala oburzenia

»»Tygodnik Sieci: afera władzy – kasa, buta i cynizm – oglądaj w telewizji wPolsce24