Tysiąc interwencji straży pożarnej po opadach śniegu

Straż Pożarna interweniowała w sobotę 982 razy w związku z intensywnymi opadami śniegu w całym kraju. Odnotowano przyrosty stanów wód w Rowach, Łebie i powiecie nowodworskim. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Najwięcej zdarzeń - jak przekazał PAP w niedzielę rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski - odnotowano w woj. pomorskim - 546, w tym na terenie powiatów: wejherowskiego (195), bytowskiego (119), kartuskiego (61), puckiego (40), słupskiego (38) oraz lęborskiego (35).

Strażacy interweniowali też 333 razy na terenie województwa zachodniopomorskiego, 19 w Małopolsce, oraz po 10 razy w województwach śląskim, dolnośląskim i mazowieckim. Usuwano przewrócone drzewa i połamane pod naporem śniegu gałęzie. Odnotowano także liczne kolizje drogowe.

Rzecznik PSP poinformował ponadto, że odnotowano przyrosty stanów wód w Rowach, Łebie i powiecie nowodworskim w woj. pomorskim.

Straż pożarna interweniowała m.in. w Łebie. Przy ul. Jachtowej strażacy zabezpieczyli budynek portu jachtowego ze względu na wysokie napełnienie Bałtyku i wiatr powodujący tzw. cofkę. Woda wylewała się tam na parking. „Ułożono worki z piaskiem w celu zabezpieczenia budynku. Ponadto Burmistrz Łeby zwołała zebranie zarządzania kryzysowego” - przekazał Kierzkowski.

W związku z cofką na rzece Łupawa woda wlała się na posesje i zagrażała budynkom przy ul. Rybackiej w Rowach. Ułożono tam 50 metrów zapór.

Energa Operator: 28 tys. odbiorców w woj. pomorskim i zachodniopomorskim bez prądu

28 tys. odbiorców pozostaje bez prądu w woj. pomorskim i zachodniopomorskim z uwagi na intensywne opady śniegu, które spowodowały uszkodzenia sieci i awarie - poinformowała w niedzielę rano rzeczniczka Energa Operator Beata Ostrowska.

„150 brygad Pogotowia Energetycznego od rana usuwa skutki awarii masowej wywołanej opadami ciężkiego, mokrego śniegu” - dodała rzeczniczka. Brak prądu odczuwają mieszkańcy części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Odśnieżanie ulic w Szczecinie / autor: PAP/Marcin Bielecki

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne

GDDKiA przekazała, że opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa podlaskiego. Ponadto opady deszczu lub śniegu z deszczem pojawiają się w woj. lubelskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Jednocześnie zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Według informacji na godzinę 7.00 wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Od godz. 22.00 na sieci dróg pracowało 2330 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania – poinformowano.

Co dalej z pogodą

W niedzielę zapowiadane jest duże zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. na północy miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm, a w Tatrach o 25 cm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od -4 st. C w rejonach podgórskich do około 0 st. C w centrum i 3 st. C nad morzem.

PAP, sek

