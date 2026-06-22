Silnik gospodarki kręci się słabiej od przewidywań

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2026 r. wzrosła o 3,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,8 proc. i spadek o 1,0 proc. w ujęciu mdm.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,4 proc. rdr.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.

Analitycy Banku Pekao: to nie będzie rok konsumenta

Sprzedaż detaliczna przyspieszyła w maju do 3 proc. r/r i jesteśmy bliżej precyzyjnego pomiaru siły polskiego konsumenta niż w marcu (+8,7 proc. r/r) i kwietniu (+1,3 proc. r/r). Skończyło się tankowanie paliw pod korek, pogoda pomogła sprzedaży odzieży i obuwia, sprzedaż dóbr trwałych mocno lekko odbiła. Po nastrojach konsumentów widać, że wojna w Zatoce nie zrobiła im większej krzywdy. Tym niemniej, realny wzrost dochodów wyhamował w stosunku do poprzedniego roku (niski wzrost płac + wyższa inflacja). Rok 2026 nie miał być rokiem konsumenta i nim nie będzie - wskazują w komentarzu analitycy Banku Pekao.

Eksperci ING: Wysokie ceny paliw zaczynają odciskać piętno na ich sprzedaży

W kwietniu sprzedaż detaliczna 3,0 proc.r/r (ING: 3,8 proc.; konsensus: 3,7 proc.). Po kwietniowych zaburzeniach statystycznych (wydatki Wielkanocne) w maju powrót do wyższej dynamiki sprzedaży. Wysokie ceny paliw zaczynają jednak odciskać piętno na ich sprzedaży (koniec budowania zapasów?) – wskazują analitycy ING Bank.

Eksperci PKO Banku Polskiego: relatywny optymizm konsumentów

Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 3,0 proc. r/r wobec 1,3 proc. r/r w kwietniu, nieco słabiej niż oczekiwano (3,7 proc. r/r). W strukturze nadal bardzo silnie rosła sprzedaż paliw, ale widoczne było hamowanie względem wcześniejszych miesięcy. Przypominamy - to dane w ujęciu realnym, a więc już po usunięciu wpływu wyższych cen. Utrzymujący się wzrost sprzedaży wskazuje na odporność konsumentów w trzecim miesiącu szoku naftowego. Relatywny optymizm konsumentów potwierdzają też dane o nastrojach – obawy przed negatywnym wpływem cen paliw na konsumpcję w maju i w czerwcu istotnie osłabły - twierdzą eksperci PKO BP.

PAP Biznes, X, sek

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