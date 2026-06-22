BIP: Spór o podatek - Orlen kontra branża paliw

Orlen zdecydował o zawieszeniu członkostwa w najważniejszej organizacji branży paliwowej w Polsce. To forma protestu państwowej spółki – ujawnia portal businessinsider.com.pl

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) to najważniejsza w branży instytucja, której członkami są kluczowi gracze na naszym rynku paliwowym. Wśród firm, które należą do POPiHN, można znaleźć takich gigantów jak Orlen, Amic, Aramco Fuels, BP Europe, Circle K, MOL, Shell czy Unimot - przypomina businessinsider.com.pl

POPiHN działa od przeszło trzech dekad i lobbuje za korzystnymi rozwiązaniami dla sektora naftowego, prowadzi działalność analityczną, a nawet walczy z szarą strefą na rynku paliw. Organizacja bierze także udział m.in. w pracach nad przepisami, które dotyczą branży.

Według ustaleń Business Insider Polska to właśnie uchwalona przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych (tzw. windfall tax) stała się zarzewiem sporu z największym podmiotem na rynku, czyli kontrolowanym przez Skarb Państwa Orlenem.

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Orlen zdecydował się zawiesić swoje członkostwo w POPiHN. Stało się to na znak protestu wobec tego, w jaki sposób organizacja uczestniczyła w procesie legislacyjnym — twierdzi nasz informator znający kulisy sprawy.

Jego zdaniem wszystkie opcje są na stole, łącznie z opuszczeniem przez płocki koncern organizacji.

»» Więcej o konflikcie w branży paliwowej czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Orlen kontra branża paliwowa. Spór o nowy podatek

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