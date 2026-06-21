Gigantyczny pożar. Setki strażaków w akcji

Ponad sześćdziesiąt zastępów strażaków walczy z ogniem na terenie fabryki aerozoli w Charnowie w gminie Ustka w województwie pomorskim.. Policja ewakuuje mieszkańców z okolicy. Nie ma osób poszkodowanych.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej mł. asp. Dawid Westrych przekazał PAP w niedzielę, że ok. godziny 12.40 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się produkcją aerozoli w miejscowości Charnowo w powiecie słupskim.

„Po naszym dojeździe strażacy potwierdzili, że ogniem objęty jest cały zakład. Do działań zadysponowano 47 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Niewęgłowski skierował na miejsce zdarzenia grupę operacyjną pod kierownictwem zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Banacha” - dodał Westrych.

Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.

Istnieje możliwość wybuchu

Jak podali strażacy, w związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki.

Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy prowadzą działania gaśnicze oraz rozpoznanie zagrożenia.

Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w zakładzie oraz znajdujące się tam materiały, istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym. Strażacy prowadzą działania mające na celu ograniczenie zagrożenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - tłumaczył Westrych.

Na ten moment nie ma osób poszkodowanych.

Na miejsce skierowano też kontener ODO, który zapewnia strażakom sprzęt ochrony dróg oddechowych, a także specjalistyczną grupę chemiczną z Gdyni wraz z robotem gaśniczym, który umożliwia prowadzenie działań w strefie szczególnie niebezpiecznej bez narażania ratowników.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody do działań gaśniczych ratownicy wykonali również magistralę wodną z rzeki Słupi. Pozwala to na ciągłe zasilanie stanowisk gaśniczych.

Strażacy gaszą pożar z bezpiecznej odległości i cały czas monitorują sytuację. Mieszkańcy z rejonu zagrożenia pozostają pod opieką służb. Jakość powietrza jest monitorowana przez służby. Pomiary wykonuje specjalistyczna grupa chemiczna. O wszelkich zagrożeniach mieszkańcy będą informowani na bieżąco - zapewniają strażacy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Praca w polskim sklepie tylko dla Ukraińca? Fala oburzenia

Szok! UE broni ETS. Przemysł alarmuje o katastrofie

Aż 8 tys. zł dopłaty do wody. Wnioski trzeba składać od 22 czerwca

»»Waldemar Buda: Polska płaci cenę ze Mercosur – oglądaj „RH+” w telewizji wPolsce24