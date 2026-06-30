Lista 10 najbogatszych Polaków. Jak to osiągnęli

Magazyn „Wprost” opublikował najnowszą listę 100 najbogatszych Polaków 2026.. Najbogatsi Polacy to przedsiębiorcy, którzy zbudowali swoje fortuny głównie w przemyśle, handlu, technologii, nieruchomościach oraz farmacji.

Ranking najbogatszych Polaków – TOP 10 według magazynu „Wprost”

1. Łukasz Nosek – ok. 24 mld zł

Łukasz Nosek to polsko-amerykański inwestor z Doliny Krzemowej, współzałożyciel PayPala i jeden z pierwszych inwestorów SpaceX. Swój majątek zbudował dzięki inwestycjom w technologie i startupy, które rozwijały się globalnie, szczególnie w sektorze fintech i kosmicznym

2. Michał Sołowow – ok. 22,9 mld zł

Jego główne źródła majątku to firmy działające w branży chemicznej (Synthos), budowlanej i wykończeniowej (Cersanit) oraz drzewnej (Barlinek). Kontroluje także szerokie portfolio inwestycji w energetykę, nowe technologie i biotechnologię, co sprawia, że jego działalność jest bardzo zróżnicowana.

3. Jerzy Starak – ok. 20 mld zł

Jeden z kluczowych graczy branży leków. Ostatnie straty wartości firmy wynikają z dużych inwestycji w biotechnologię, które jeszcze nie generują zysków.

4. Tomasz Biernacki – ok. 16,1 mld zł

Twórca i właściciel sieci Dino.

5. Sebastian Kulczyk – ok. 11,9 mld zł

Koncentruje się na inwestycjach w nowe technologie, startupy oraz fundusze VC.

6. Zygmunt Solorz z dziećmi – ok. 9,8 mld zł

Zbudował imperium medialno-telekomunikacyjne, a obecnie rozszerza działalność o energetykę odnawialną i projekty zielonej transformacji.

7. Piotr Wojciechowski – ok. 9,27 mld zł

Prezes WB Group. Jego majątek związany jest z sektorem obronnym i nowoczesnymi technologiami militarnymi.

8. Paweł Marchewka – ok. 8,5 mld zł

Jego fortuna pochodzi z branży gier komputerowych. Sukcesy globalne produkcji gamingowych zapewniły firmie silną pozycję na rynku rozrywki cyfrowej.

9. Zbigniew Juroszek z synami – ok. 7,3 mld zł

Silna pozycja w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Stabilny sektor nieruchomości zapewnia im regularny wzrost wartości.

10. Piotr Dąbkowski – ok. 6 mld zł

Przedsiębiorca technologiczny związany z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi i projektami AI.

wprost, jb

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