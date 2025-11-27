Komu z polityków ufają Polacy? Lider jest tylko jeden

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, ufa mu 54 proc. respondentów - wynika z listopadowego badania CBOS. Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo: Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski oraz Rafał Trzaskowski.

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie listopada wynika, że prezydent cieszy się największym zaufaniem jeśli chodzi o polityków, jest też jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków.

Wynik głowy państwa pogorszył się jednak w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Obecnie zaufanie do prezydenta Nawrockiego deklaruje 54 proc. ankietowanych, o 3 pkt proc. mniej niż miesiąc temu. O 5 pkt proc. (do 31 proc.) wzrósł odsetek ankietowanych, którzy nie ufają prezydentowi.

Grupa polityków rządowych za prezydentem

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) - wszyscy uzyskali po 44 proc. deklaracji zaufania i odpowiednio: 28, 31 i 41 proc. negatywnych wskazań.

Najlepsze od kwietnia oceny premiera

Na trzeciej pozycji, również z identycznym odsetkiem deklaracji zaufania, ulokowali się: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) i premier Donald Tusk (KO). Obu politykom ufa po 39 proc. badanych, nie ufa im odpowiednio – 30 i 48 proc.

W porównaniu z październikiem odsetek badanych mających zaufanie do premiera zwiększył się o 3 pkt proc., a o 4 pkt proc. zmalała liczba osób o negatywnym nastawieniu do szefa rządu. CBOS podkreślił, że są to najlepsze oceny premiera Donalda Tuska od kwietnia, a więc z okresu sprzed ostatniej fazy kampanii wyborczej poprzedzającej I turę wyborów prezydenckich.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znaleźli się: b. marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) - 38 proc. deklarujących zaufanie i 39 proc. - nieufność i Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 37 proc. wskazań zaufania i 39 proc. nieufności.

Zaufanie do pozostałych uwzględnionych w badaniu polityków nie przekracza jednej trzeciej wskazań: Adrian Zandberg (Razem) - 33 proc. deklaracji zaufania i 25 proc. deklaracji nieufności, nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) - 31 proc. deklaracji zaufania i 29 proc. nieufności, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) - 31 proc. deklarujących zaufanie i 30 proc. nieufność. Badanie przeprowadzono zanim Czarzasty zastąpił Hołownię w fotelu marszałka izby niższej.

Według CBOS politycy rządowi zyskują, politycy opozycji tracą

CBOS konkluduje, że w ciągu ostatniego miesiąca niemal wszyscy uwzględnieni w badaniu politycy reprezentujący koalicję rządzącą mniej lub bardziej zyskali w rankingu. Najwięcej: Hołownia i Trzaskowski (wzrost o 5 pkt proc.) oraz Czarzasty i Kidawa-Błońska (o 4 pkt proc.).

Największą nieufność badanych budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński (58 proc.); ufa mu natomiast 28 proc. respondentów. Ponad połowa ankietowanych nie ufa Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) i Grzegorzowi Braunowi (Konfederacja Korony Polskiej): odpowiednio: 52 proc. i 51 proc.

Żurek, Domański, Gawkowski – mało rozpoznawalni

Z badania wynika ponadto, że 35 proc. ankietowanych nie słyszało o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Zaufanie do niego wyraża 29 proc. respondentów, a nieufność 22 proc. Ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (KO) nie kojarzy połowa badanych. Wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (Nowa Lewica) nie zna 48 proc. badanych. Mało rozpoznawane są też minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) - nie słyszało o nich odpowiednio 47 i 46 proc. osób.

Najmniej znanym spośród uwzględnionych w badaniu polityków jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) - nie rozpoznaje go 56 proc. osób.

Sondaż zrealizowano w dniach 6-17 listopada na liczącej 992 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 60,1 proc. metodą CAPI, 23 proc. CATI i 16,9 proc. CAWI).

PAP, sek

