„Polacy liderem Europy” – Rząd Tuska ma już plan

Grzybiarze poszli w las! Jak pisze portal farmer.pl, co roku w ich koszykach ląduje nawet sto tysięcy ton grzybów wartych minimum siedemset milionów złotych. Z informacji podawanych przez Lasy Państwowe wynika, że Polska jest jednym z europejskich liderów w zbiorze dzikich grzybów. W tym roku warunki pogodowe wyjątkowo sprzyjają amatorom tych leśnych specjałów.

Zwykło się mówić „emocje jak na grzybobraniu”, a jednak, gdy nie jesteśmy na „bezkrwawych łowach” w pojedynkę, wątek rywalizacji może się pojawić, podobnie jak satysfakcja z wytropienia rekordowych okazów. Złośliwi mogą dorzucić do tego nutkę hazardu – „muchomor to, czy wręcz przeciwnie”.

Dlatego zbierajmy wyłącznie te grzyby, które znamy; nie niszczymy niejadalnych okazów; omijamy parki narodowe i rezerwaty przyrody; nie zostawiamy po sobie śmieci, nie wjeżdżamy do lasu autem i nie niszczymy runa leśnego, bo grozi za to wszystko grzywna.

Władza Tuska już się zabiera za liderstwo Polaków

A jeszcze w tym roku mają wejść w życie nowe przepisy, które wprowadzą nowy rodzaj przestępstwa – „szkodnictwo leśne” – podnoszące m.in. wysokość sankcji nakładanych na krnąbrnych grzybiarzy.

gs,jb