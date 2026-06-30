10 tys. zł dla Polaka. Tak Niemcy mogą zatrzymać Tuska u władzy
Niemcy już myślą, jak zatrzymać Donalda Tuska u władzy. Czy będą mieć przedstawiciela, który będzie zgadzał się reprezentować ich interesy, ich biznesy i ich pomysły w ramach „Unii Europejskiej”? Niemiecka gazeta ujawnia, jak przechytrzyć wyborców. Czy się uda?
Jak relacjonuje „Der Spiegel”, w jednym z komentarzy publicystycznych sugeruje się, że z perspektywy Niemiec korzystne byłoby utrzymanie obecnego układu władzy w Polsce. Autor tekstu, Jan Puhl, odnosi się do kwestii reparacji wojennych oraz różnych propozycji ich symbolicznego uregulowania.
Niemcy chcą Tuska! Ale nie u siebie
Jak podaje „Der Spiegel”, by utrzymać władzę Tuska, można się posłużyć tematem reparacji. I tak zamiast 6 bilionów złotych proponuje się przysługę w postaci wypłaty 10 tys. zł dla ofiar II wojny światowej, czyli ok. 2 tys. euro — jako przysługę dla Donalda Tuska.
Autor, Jan Puhl, pisze: „w interesie Niemiec leży, by wygrał Tusk”. To jawna teza, w której Niemcy polskie wybory parlamentarne traktują pod swoim pręgierzem.
Pomysł?
W ramach reparacji Tusk proponuje 10 tys. zł rocznie dla każdej polskiej ofiary wojny. Jak wylicza „Spiegel”, to w przeliczeniu zaledwie 2332 euro – kwota, która według komentatora „jest śmieszna jako odszkodowanie za zbrodnie sprzed ponad 80 lat”.
Rozwiązanie miałoby wyraźny wydźwięk medialny, jednak jego charakter byłby przede wszystkim symboliczny, a nie stanowiłby pełnej kompensacji strat historycznych.
Prawo i Sprawiedliwość chce prawdziwej kwoty – 6,22 bln zł reparacji
Rząd Prawa i Sprawiedliwości domaga się należnych Polsce reparacji a Tusk proponuje 10 tys. zł.
Niemcy zamordowały 6 milionów Polaków i systematycznie niszczyły kraj.
Ale jak czytamy, chodzi o sam gest. „Rząd Tuska nie chce, żeby te 10 000 zł było rekompensatą czy odszkodowaniem za całą krzywdę. Chodzi o sam gest”.
Ten gest ma być przysługą wyborczą przed wyborami parlamentarnymi. Jak pisze komentator, Tusk mógłby „rozpowszechniać przesłanie: prawicowi populiści co prawda rzucają wielkimi hasłami, ale lepiej żyje się pod rządami liberałów”.
Na podstawie wPolsce24, jb
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