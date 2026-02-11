Polska Moya ściga globalnego giganta
Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 963 stacji paliw na koniec stycznia 2026 r. (-1 w porównaniu do danych na koniec grudnia 2025 r., +20 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 574 stacjami (-3 m/m, -1 r/r), a na trzecim - Moya z 538 stacjami (+2 m/m, +35 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews.
Łącznie siedmiu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell, Circle K oraz Avia, zarządzana w Polsce przez Unimot, zarządzało siecią 4 509 stacji (-8 m/m, +27 r/r).
Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec stycznia 2026 r. przedstawia się następująco:
1. Orlen - 1 963 stacje (-1 m/m, +20 r/r)
2. bp - 574 (-3 m/m, -1 r/r)
3. Moya - 538 (+2 m/m, +35 r/r)
4. MOL - 453 (-6 m/m, -18 r/r)
5. Shell - 441 (bez zmian m/m, -14 r/r)
6. Circle K - ok. 392*
7. Avia - 148 (bez zmian m/m, +9 r/r)
*Liczba stacji Circle K na koniec 2025 r., spółka nie dostarczyła danych za styczeń do czasu publikacji rankingu.
Łącznie siedmiu największych operatorów dysponowało 4 509 stacjami, co stanowiło ok. 56,8 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).
W pierwszym miesiącu 2026 roku swoją sieć powiększyła jedynie Moya (o 2 stacje). Nieznaczne spadki zanotowały Orlen (o 1 stację) i bp (o 3 stacje), a nieco większy MOL (o 6 stacji). Sieci Shell i Avia nie zmieniły stanu posiadania.
Piotr Apanowicz, ISBnews
