Zmarł znany biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków

W wieku 59 lat zmarł Maciej Adamkiewicz, współwłaściciel i wieloletni prezes Adamed Pharma – jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Należał do grona najbogatszych Polaków, a jego majątek szacowano na ponad 4,7 miliarda złotych – pisze portal wPolsce24.tv

Maciej Adamkiewicz z wykształcenia był chirurgiem. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie i przez pewien czas pracował na oddziale chirurgii w Szpitalu Bielańskim. Jego droga zawodowa zmieniła się, gdy dołączył do firmy Adamed, założonej w 1986 roku przez jego ojca, dr. Mariana Adamkiewicza.

Po śmierci ojca przejął kierowanie spółką i przekształcił ją w globalnego gracza rynku farmaceutycznego. Dzięki jego decyzjom Adamed rozwinął działalność badawczo-rozwojową i rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne - opisuje karierę biznesową Macieja Adamkiewicza portal wPolsce24.tv

Według listy Forbesa z 2021 roku, Maciej i Małgorzata Adamkiewicz zajęli 9. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków, z majątkiem wycenianym na 4,703 miliarda złotych.

Oprac. sek

