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Dziś o godzinie 20.00 rusza PASMO – nowy kanał internetowy / autor: Fratria
Dziś o godzinie 20.00 rusza PASMO – nowy kanał internetowy / autor: Fratria

TYLKO U NAS

Czas na PASMO. W roli głównej Daniel Nawrocki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lipca 2026, 17:15

    Aktualizacja: 1 lipca 2026, 18:37

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Na polskiej scenie YouTube szykuje się znaczący debiut. W sieci właśnie startuje PASMO – nowy kanał internetowy, który połączy doświadczone gwiazdy mediów tradycyjnych z młodymi twórcami oraz światem gamingu i influencerów - zapowiada portal wPolsce24.tv

Projekt zapowiada ramówkę pełną wyrazistych osobowości i różnorodnych formatów, od komentarzy politycznych, przez lifestyle, aż po teorie spiskowe. O starcie nowego kanału po raz pierwszy wspomniał Daniel Nawrocki podczas głośnego wywiadu na kanale Szalonego Reportera

Dziś nadszedł dzień oficjalnej premiery!

O której start premierowych programów?

Wielkie otwarcie wieczornego pasma dziś o 20.00 zapowiada się wyjątkowo interesująco dla fanów internetowych formatów.

W pierwszym odcinku Pasma Gamingu (emisja o godzinie 20:00) Daniel Nawrocki i Klepsydra porozmawiają oraz zagrają z jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sieci – Nitrozyniakiem.

Co znajdziemy w ramówce Telewizji Pasmo?

Twórcy projektu stawiają na różnorodność, która ma przyciągnąć nowoczesnego widza szukającego w sieci angażujących dyskusji. W ofercie programowej znalazło się kilka głównych formatów tematycznych:

Pasmo Gamingu: Popularny YouTuber Klepsydra oraz Daniel Nawrocki połączą luźną rozgrywkę z nietypowymi dyskusjami o świecie i popkulturze.

Pasmo Commentary: Marek Pyza i Krzysztof Feusette przeniosą swoje wieloletnie doświadczenie publicystyczne na YouTube, by z lekkością i precyzją punktować polityczne absurdy.

Pasmo Daniela Nawrockiego: Format z udziałem gości, którzy rozgrzewają internet do czerwoności. Twórcy zapowiadają, że nie będą to klasyczne i przewidywalne wywiady.

Pasmo Beauty: Anna Popek wspólnie ze wschodzącą gwiazdą sieci, Klaudią Grubbą, stworzą lifestylową przestrzeń poświęconą pielęgnacji, estetyce i branży beauty.

Pasmo Krytyczne: Samuel Pereira w autorskim formacie dostarczy pogłębionych analiz najgorętszych sporów społeczno-politycznych w Polsce i zweryfikuje dominujące narracje medialne.

Pasmo Teorii Spiskowych: Artur Ceyrowski poprowadzi widzów przez meandry globalnych tajemnic, spisków i mrocznych teorii.

»» O nowym projekcie w polskich mediach czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Wspcy w Polsce

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