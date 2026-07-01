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Czas na PASMO. W roli głównej Daniel Nawrocki
Na polskiej scenie YouTube szykuje się znaczący debiut. W sieci właśnie startuje PASMO – nowy kanał internetowy, który połączy doświadczone gwiazdy mediów tradycyjnych z młodymi twórcami oraz światem gamingu i influencerów - zapowiada portal wPolsce24.tv
Projekt zapowiada ramówkę pełną wyrazistych osobowości i różnorodnych formatów, od komentarzy politycznych, przez lifestyle, aż po teorie spiskowe. O starcie nowego kanału po raz pierwszy wspomniał Daniel Nawrocki podczas głośnego wywiadu na kanale Szalonego Reportera
Dziś nadszedł dzień oficjalnej premiery!
O której start premierowych programów?
Wielkie otwarcie wieczornego pasma dziś o 20.00 zapowiada się wyjątkowo interesująco dla fanów internetowych formatów.
W pierwszym odcinku Pasma Gamingu (emisja o godzinie 20:00) Daniel Nawrocki i Klepsydra porozmawiają oraz zagrają z jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sieci – Nitrozyniakiem.
Co znajdziemy w ramówce Telewizji Pasmo?
Twórcy projektu stawiają na różnorodność, która ma przyciągnąć nowoczesnego widza szukającego w sieci angażujących dyskusji. W ofercie programowej znalazło się kilka głównych formatów tematycznych:
• Pasmo Gamingu: Popularny YouTuber Klepsydra oraz Daniel Nawrocki połączą luźną rozgrywkę z nietypowymi dyskusjami o świecie i popkulturze.
• Pasmo Commentary: Marek Pyza i Krzysztof Feusette przeniosą swoje wieloletnie doświadczenie publicystyczne na YouTube, by z lekkością i precyzją punktować polityczne absurdy.
• Pasmo Daniela Nawrockiego: Format z udziałem gości, którzy rozgrzewają internet do czerwoności. Twórcy zapowiadają, że nie będą to klasyczne i przewidywalne wywiady.
• Pasmo Beauty: Anna Popek wspólnie ze wschodzącą gwiazdą sieci, Klaudią Grubbą, stworzą lifestylową przestrzeń poświęconą pielęgnacji, estetyce i branży beauty.
• Pasmo Krytyczne: Samuel Pereira w autorskim formacie dostarczy pogłębionych analiz najgorętszych sporów społeczno-politycznych w Polsce i zweryfikuje dominujące narracje medialne.
• Pasmo Teorii Spiskowych: Artur Ceyrowski poprowadzi widzów przez meandry globalnych tajemnic, spisków i mrocznych teorii.
»» O nowym projekcie w polskich mediach czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Wspcy w Polsce
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