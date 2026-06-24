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W lipcu startuje PASMO – nowy kanał na polskim YouTube
Daniel Nawrocki, Klepsydra, Anna Popek, Krzysztof Feusette! Już wkrótce na YouTube zadebiutuje PASMO. Nowy projekt z udziałem doświadczonych gwiazd i młodych talentów oraz z tematami, które na co dzień rozgrzewają Internet – od gorących komentarzy, przez branżę beauty po teorie spiskowe – wszystko to i jeszcze więcej już od 1 lipca
O nowym projekcie po raz pierwszy wspomniał Daniel Nawrocki podczas głośnego wywiadu na kanale Szalonego Reportera. Dziś potwierdzamy tę zapowiedź i odkrywamy karty.
Gwiazdorska obsada i formaty skrojone pod nowoczesnego widza
Siłą kanału PASMO jest jego zróżnicowana i silna personalnie ramówka. Stawiamy na wyraziste osobowości, które gwarantują wysoki poziom dyskusji i przyciągają lojalną widownię. W ofercie znajdą się m.in.:
• Pasmo Gamingu: Popularny youtuber Klepsydra oraz Daniel Nawrocki połączą luźną rozgrywkę z nietypowymi dyskusjami o świecie i popkulturze.
• Pasmo Commentary: Marek Pyza i Krzysztof Feusette przenoszą swoje wieloletnie doświadczenie publicystyczne na kanały YT, by z charakterystyczną dla siebie lekkością i bezlitosną precyzją punktować polityczne absurdy.
• Pasmo Daniela Nawrockiego: to tu zagoszczą ludzie rozgrzewający do czerwoności Internet – zarówno na portalach informacyjnych, jak i na opiniotwórczych forach. To nie będą wywiady, w których gwiazdy potwierdzą to, co wiedzą już wszyscy.
• Pasmo Beauty: Anna Popek wspólnie ze wschodzącą gwiazdą, Klaudią Grubbą, stworzą lifestylową przestrzeń poświęconą pielęgnacji, estetyce i świadomemu (lub nie) dbaniu o siebie.
• Pasmo Teorii Spiskowych: Artur Ceyrowski poprowadzi widzów przez meandry globalnych tajemnic, oddzielając fakty od internetowej fikcji. Czy tajemnicze grupy naprawdę rządzą światem?
• Pasmo Krytyczne: Samuel Pereira w autorskim formacie dostarczy pogłębionych analiz najgorętszych sporów społeczno-politycznych w Polsce, weryfikując dominujące narracje medialne.
Kanał rusza już 1 lipca!
Bieżące informacje dostępne będą na X, FB, Instagramie i TikToku
A wszystko co najważniejsze, widzowie znajdą tutaj:
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