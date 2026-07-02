Mandat za... życzliwość! Fiskus wycenił butelkę wody na 500 zł

Historia o mandacie wystawionym za chęć pomocy w upalny dzień przez obsługę lokalu gastronomicznego w Szczecinie błyskawicznie obiegła media społecznościowe, budząc ogromne emocje wśród internautów. Opisuje ją portal wPolsce24.tv

Sytuacja miała miejsce kilka minut przed godziną 11:00, czyli jeszcze przed oficjalnym otwarciem nowo otwartej pierogarni „Ciasto i Farsz” przy ul. Witkiewicza 1B w Szczecinie. W progu pojawiła się kobieta z prośbą o sprzedaż butelki wody. Pracownicy, mimo że kasa fiskalna nie była jeszcze uruchomiona, a zespół dopiero uczył się rytmu pracy w nowym miejscu, postanowili nie odmawiać pomocy i sprzedali produkt - relacjonuje portal wPolsce24.tv.

Kontrola pod przykrywką i surowa kara

Uprzejmość personelu okazała się jednak kosztowna. Jak relacjonują właściciele w mediach społecznościowych, „klientką” okazała się urzędniczka przeprowadzająca kontrolę z Urzędu Skarbowego. Efekt? Mandat w wysokości 500 zł.

W pierwszych dniach działalności człowiek skupia się przede wszystkim na tym, żeby każdy gość wyszedł zadowolony. Tym razem dobra wola okazała się kosztować nas 500 zł – czytamy we wpisie restauracji na Facebooku.

„Prowokacja poniżej pasa”

Działania urzędników spotkały się z ostrą reakcją internautów. Pojawiły się pytania o to, czy to normalne, by urzędnik pojawiał się w lokalu poza godzinami jego otwarcia.

»» Więcej o ukaraniu drobnej firmy przez ukrytego inspektora KAS czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji 500 zł mandatu za… butelkę wody w upał. Gorzka lekcja życzliwości w nowej restauracji

Oprac. Sek

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