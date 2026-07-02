Butelka wody za 500 złotych? Jak to wygląda ze strony KAS

Właściciel pierogarni w Szczecinie powinien mieć włączoną kasę fiskalną. To wykroczenie i za to został ukarany – napisała do nas Agata Jagodzińska, związkowiec z Krajowej Administracji Skarbowej, komentując opisywaną przez wGospodarce.pl sytuację kontroli skarbowej w jednym z lokali gastronomicznych.

Za portalem wPolsce24.tv opisywaliśmy dziś na wGospodarce.pl historię o mandacie wystawionym przez KAS za chęć pomocy w upalny dzień spragnionej osobie przez obsługę lokalu gastronomicznego w Szczecinie.

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Do opisywanej przez nas sytuacji w korespondencji odniosła się Agata Jagodzińska, działaczka związkowa w Krajowej Administracji Skarbowej. Z jej relacji wyłania się zupełnie inny obraz sytaucji od tego, który przedstawił w mediach społecznosciowych właściciel lokalu

„ Podatnik popełnił wykroczenie, a uzyskał darmową reklamę”

Jak wynika z przedstawionego zdjęcia, codziennie przed otwarciem możliwe jest zamawianie zimnej garmażerki. Jednocześnie, zgodnie z wczorajszą relacją opublikowaną przez restaurację, kasa fiskalna miała być uruchamiana dopiero o godzinie 11.00, tj. w momencie rozpoczęcia sprzedaży gorących posiłków – pisze Agata Jagodzińska.

Jeżeli rzeczywiście w taki sposób organizowana jest sprzedaż, oznaczałoby to, że w godzinach od 10:00 do 11:00 prowadzona jest sprzedaż bez użycia kasy fiskalnej. Taki sposób prowadzenia działalności stanowi wykroczenie skarbowe, a w określonych okolicznościach nawet przestępstwo skarbowe - zwraca uwagę pracownik KAS.

I tak właśnie, Szanowni Państwo, niestety wygląda cała ta sytuacja. Podatnik, kosztem KAS oraz pracujących w niej funkcjonariuszy i pracowników, uzyskał bezpłatną reklamę swojego lokalu. Doszło w ten sposób do deprecjonowania oraz naruszenia dobrego imienia Krajowej Administracji Skarbowej. Na przyszłość przestrzegam przed formułowaniem ocen i opinii po wysłuchaniu wyłącznie jednej strony sporu – kończy swoją korespondencję Agata Jagodzińska.

„ Sytuacja nie jest czarno-biała”

Warto też zacytować, jak odmiennie ocenia się i komentuje historię ze Szczecina w mediach społecznościowych.

Sytuacja nie jest całkowicie czarno-biała bo informacja na drzwiach mówi o tym, że można kupić zimne wyroby garmażeryjne przed otwarciem lokalu - czyli w teorii kasa faktycznie powinna już działać i być włączona. W lokalu była inna osoba ale wg pracownicy i właścicieli nic nie kupowała tylko oglądała. Jednakże ja osobiście zdecydowanie uważam, że tutaj wystawiono mandat tylko dlatego, że KAS ma wytyczne nowe od jakiegoś czasu i rozliczają kontrolerów z wyników (mandatów) a nie ilości kontroli. Całkowicie niezrozumiałe jest przychodzenie do kogoś w 3-ci dzień działalności i wystawianie mandatu zamiast pouczenia i życzenia powodzenia w działalności w nowym miejscu dla dobra społeczności – pisze Rafał Kubowicz, prezes oddziału Nowej Nadziei w Szczecinie.

„Informacja na drzwiach mówi o tym, że można kupić zimne wyroby garmażeryjne przed otwarciem lokalu” To zamyka temant - KAS słusznie wystawiła mandat, skoro prowadzą działalność, a nie mają włączonej kasy. Do tego ten przedsiębiorca zwyczajnie kłamie pisząc, że „wode sprzedali przed otwarciem lokalu” - co od razu podważa całą wiarygodność przedsiębiorcy. I kolejna rzecz - wpis jest faktycznie napisany tak, jakby to był nowy, niedoświadczony przedsiębiorca, gdy realnie to on po prostu zmienił lokalizację. KAS i @AgataJagodzisk1 ma tu rację – ocenia z kolei Adam Czarnecki, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia TakDlaCPK.

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