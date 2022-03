Bitwa o cukier w Rosji! Szturm klientów i dramat na półkach [wideo]

Od ubiegłego tygodnia media informują o tym, że przeciętnemu Rosjaninowi trudno jest kupić podstawowe artykuły spożywcze. W piątek media społecznościowe obiegło wiele zdjęć i nagrań, które pokazują, że ze sklepów zniknęły niemal wszystkie towary - podaje portalspozywczy.pl.

Wiele firm wycofało się już z Rosji lub zawiesiło swoją działalność, dlatego na ich produkty i usługi konsumenci nie mają już co liczyć. Po drugie – wartość rubla ciągle spada. To powoduje, że ceny rosną z dnia na dzień. Dlatego klienci rzucili się do sklepów, aby robić zapasy.

portalspozywczy.pl/kp