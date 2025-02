Fatalne wyniki KAS. „Nie ma czym wytłumaczyć dramatu”

Jednym z największych sukcesów rządu @pisorgpl była skuteczna walka z mafiami podatkowymi. Obecna władza ledwo spina budżet między innymi dlatego, że ten obszar zupełnie odpuściła – alarmuje były premier Mateusz Morawiecki, powołując się na doniesienia Agaty Jagodzińskiej, szefowej jednej z organizacji związkowych w Krajowej Administracji Skarbowej.

„Przeczytajcie szokujące podsumowanie szefowej związków zawodowych w KAS, która zna tę sprawę od środka” – zachęca Mateusz Morawiecki.

Świeże dane. Wyniki KAS za 2024 r.

KAS zanotowała spadki we wszystkich najważniejszych obszarach związanych ze zwalczaniem przestępczości podatkowej i nie tylko! – alarmuje we wpisie na platformie X Agata Jagodzińska, szefowa jednej z organizacji związkowych w Krajowej Administracji Skarbowej.

(…) świeżutka odpowiedź na moje pytania z informacji publicznej w zakresie wyników KAS za 2024 rok, gdzie wszystko widać jak na dłoni Czy minister Andrzej Domański jest zadowolony z tych wyników?

Totalny zjazd w dół

Oto wyniki:

Ogromny spadek (z 3 miliardów do 1,8 miliarda) kwoty podatku VAT związanej z postępowaniami przygotowawczymi dotyczącymi wyłudzeń i karuzel VAT w sprawach o przestępstwa skarbowe lub przestępstwa.

Ogromny spadek (z 2 miliardów do 790 mln) wartości zabezpieczonego mienia w sprawach karnych i karnych-skarbowych (co jest bardzo złym sygnałem, bo to powinno być priorytetem, gdyż są to faktycznie odzyskane od przestępców pieniądze!).

Spadek o około 10 proc. ustaleń z kontroli celno-skarbowych (co jest tym bardziej niepokojące, że Szef KAS chwalił się kontrolami z art. 108 i wykrytymi pustymi fakturami. Jeśli tak to niespecjalnie to widać w ustaleniach z kontroli). * Ogromny spadek wpłat po kontroli celno-skarbowej (aż o około 30 proc. tj. 660 milionów) (jest to najprawdopodobniej skutek kontroli słupów - nie ma wpłat nie ma egzekucji).

Bardzo duży spadek liczby kontroli podatkowych aż o 25 proc. to samo dotyczy ustaleń i wpłat.

Spore spadki w STIR , w tym liczba dokonanych blokad, kwoty zablokowane na rachunkach i liczba objętych blokadami podmiotów.

Dobrze jest tylko w czynnościach sprawdzających w urzędach skarbowych i egzekucji, tutaj niczego nie popsuto.

Niestety urzędy celno-skarbowe i walka ze zorganizowaną przestępczością podatkową – totalny zjazd w dół. Zresztą to samo mówią nam nasi koledzy z prokuratury – zupełny brak nacisku na zwalczanie mafii vatowskich.

Jak zatem widać priorytetem obecnie zarządzanej KAS nie są realne pieniądze i wyniki. Zanotowano wyraźny spadek zabezpieczeń i kwot odzyskanych po kontroli.

Powrót do starych metod

To jest powrót do starych metod i to powrót bardzo nieudolny!

Szczególnie niepokoi fakt, że skoro według obecnego Szefa KAS wzrosła liczba pustych faktur i kwot nimi objętych to dlaczego mamy tak duży spadek kwoty objętej postępowaniami przygotowawczymi w VAT ( z 3 miliardów do 1.8 miliarda)? Skoro wykryto więcej i na większą kwotę to dlaczego nie prowadzi się dochodzeń i śledztw? Nie chcecie? Nie potraficie? DLACZEGO ? W miarę upływu czasu skutki tego będą jeszcze gorsze. Czy będzie reakcja @Domanski_Andrz _

Poniższa odpowiedź zawiera wszystkie obszary, tu nie ma czym wytłumaczyć tego dramatu - podsumowuje swój wpis Agata Jagodzińska.

