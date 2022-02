KAS uderza w przemytników papierosów

Podczas rutynowej kontroli funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili nielegalne papierosy. W trakcie przeszukania auta dostawczego zabezpieczono 200 tys. sztuk nielegalnych papierosów o wartości prawie 148 tys. zł.

Rzeczniczka prasowa dolnośląskiej KAS Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek poinformowała we wtorek, że funkcjonariuszy wspierał pies wyszkolony do wykrywania tytoniu i narkotyków i to właśnie on przyczynił się do odkrycia kontrabandy.

Nielegalne papierosy wykryli funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu podczas rutynowych działań kontrolnych na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w Michałowicach Północ.

„Podczas przeszukania auta dostawczego zabezpieczono 200 tys. sztuk papierosów o wartości 147,4 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 4,6 tys. zł. W ujawnieniu uczestniczyła Shila - owczarek niemiecki wyszkolony do wykrywania tytoniu i narkotyków” - powiedziała rzeczniczka.

Zatrzymano kierowcę i pasażera pojazdu oraz zabezpieczono nielegalne wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.

PAP/kp