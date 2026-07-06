Nowe normy. Jaki wynik to teraz nadciśnienie?

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaostrzyło normy dotyczące ciśnienia tętniczego w zależności od wieku badanego. Zmienione wartości mogą zaskoczyć nawet zdrowe osoby. Dodano nową kategorię, która ma ułatwić rozpoznanie choroby oraz leczyć pacjentów z wysokim ryzykiem chorób i zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jaki wynik to już nadciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze nie boli, dlatego często nazywane jest „cichym zabójcą”. Mogą pojawić się jednak pewne symptomy, których nie powinno się ignorować. Najczęstsze objawy wskazujące na wysokie ciśnienie to: ból głowy (szczególnie w okolicy potylicy), a także zaburzenia widzenia, takie jak mroczki czy migotanie przed oczami. Problemy pojawiają się u wielu osób, niezależnie od wieku. Z nadciśnieniem zmaga się nawet 11 mln Polaków.

Czy pogoda wpływa na ciśnienie?

Choć badania naukowe nie potwierdzają bezpośredniego wpływu pogody na ciśnienie tętnicze, to istnieją przecież meteopaci, których organizmy reagują na zawirowania atmosferyczne. Zmiany w ciśnieniu atmosferycznym lub intensywny wiatr mogą u takich osób objawiać się utratą kontroli nad ciśnieniem krwi, choć zwykle są to przejściowe efekty.

Przyczyna problemów ponad miliarda ludzi

Występowanie nadciśnienia krwi, które jest jedną z najgroźniejszych i najczęściej spotykanych chorób cywilizacyjnych, może być uwarunkowane co najmniej kilkoma czynnikami. Najważniejsze spośród nich mają związek z genetyką, wiekiem czy wyborami dotyczącymi stylu życia. Istotne są, również stres, brak aktywności fizycznej oraz dieta bogata w sól, cukier i tłuszcz. To podstępna choroba, dlatego tak ważna w obecnej rzeczywistości staje się stała opieka kardiologa, w połączeniu z profilaktyką i znajomością referencyjnych wartości ciśnienia w rozbiciu na kategorie wiekowe.

Jakie wyniki są normą?

► Ciśnienie krwi równe lub nieznacznie niższe niż 120/70 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) określane jest obecnie mianem „optymalnego” („prawidłowego”).

► Ciśnienie skurczowe w zakresie 120-129 mm Hg, przy rozkurczowym poniżej 80 mm Hg oznacza się jako „podwyższone”.

►„Nadciśnienie pierwszego stopnia” diagnozuje się przy wynikach 130-139/80-89 mm Hg

►„Nadciśnienie drugiego stopnia” – od 140/90 mmHg wzwyż.

► Ciśnienie wyższe niż 180/120 mmHg to już „kryzys nadciśnieniowy”.

U dzieci normy ciśnienia mogą różnić się w zależności od wzrostu i płci. Z kolei u osób starszych, szczególnie powyżej 65. roku życia, ciśnienie skurczowe może być wyższe, ale ciśnienie rozkurczowe powinno pozostać w normie, tj. w okolicach wartości referencyjnych dla czterdziestolatka. W przypadku seniorów wskaźniki te wynoszą poniżej 150/90 mmHg. Warto też pamiętać, że normy ciśnienia dla pacjentów z chorobami towarzyszącymi mogą być inne, niż w przypadku osób zdrowych.

Zabójcze (dosłownie) skutki nieleczenia

Skutki zaburzeń ciśnienia krwi mogą być fatalne dla serca i układu krążenia. Jednak wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważny jest to problem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nieprawidłowe ciśnienie tętnicze jest pierwszą przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Szacuje się, że na nadciśnienie tętnicze choruje ponad 1 mld ludzi powyżej 25 r.ż. – co stanowi 40 proc. mieszkańców globu.

Grzegorz Szafraniec

Źródło: na podst. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Narodowy instytut Kardiologii, WHO, rynekzdrowia.pl

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