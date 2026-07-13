Brutalna kłótnia na technologicznym Olimpie
Apple wniosło pozew przeciwko OpenAI do sądu w Północnej Kalifornii zarzucając firmie kradzież tajemnic handlowych - poinformowało CNBC powołując się na dokument sądowy.
Jak podano, Apple twierdzi, że laboratorium zajmujące się sztuczną inteligencją przywłaszczyło sobie własność intelektualną producenta iPhone’ów w celu opracowania własnego sprzętu przeznaczonego dla konsumentów.
Apple: firma OpenAI kradła tajemnice handlowe i poufne informacje
„Jest jasne, że na każdym szczeblu – od członków personelu technicznego po dyrektora ds. hardware oraz we współpracy z partnerami biznesowymi, firma OpenAI kradła tajemnice handlowe i poufne informacje firmy Apple” - podało Apple w dokumencie.
Według spółki, dyrektor ds. hardware w OpenAI Tang Tan, który jest byłym wiceprezesem Apple, nakłaniał pracowników Apple ubiegających się o pracę w OpenAI do ujawniania tajemnic firmy w ramach procesu rekrutacyjnego.
Apple zarzuca OpenAI, że instruowało odchodzących pracowników Apple, jak ominąć procedury bezpieczeństwa przy odejściu z firmy.
„W ostatnim czasie pojawiły się istotne dowody wskazujące na to, że osoby zatrudnione przez OpenAI bezprawnie przywłaszczyły sobie tajne i poufne informacje firmy Apple dotyczące naszych niewydanych jeszcze technologii, procesów i produktów” - poinformował w przekazanym CNBC oświadczeniu przedstawiciel firmy Apple.
Apple domaga się odszkodowania i zaprzestania wykorzystywania jej tajemnic handlowych
CNBC podało, że Apple domaga się odszkodowania, wydania nakazów sądowych oraz nakazu zobowiązującego OpenAI do zaprzestania wykorzystywania jej tajemnic handlowych.
W 2024 r. obie firmy zawarły porozumienie o współpracy, w ramach którego ChatGPT został zintegrowany z systemem operacyjnym iPhone’a, ale relacje między firmami się ochłodziły m.in. od czasu, gdy OpenAI ogłosiło w zeszłym roku plany wejścia na rynek sprzętu komputerowego i przejęło startup o nazwie IO Products.
PAP Biznes, sek
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