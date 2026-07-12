Prezydent Trump: Cieśnina Ormuz jest otwarta

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w niedzielę, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach „zgodzili się na układ”, a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.

Trump odniósł się do sytuacji w dwóch wywiadach telefonicznych dla CNN i NBC, zastrzegając, że nie chce jej szerzej omawiać z szacunku dla zmarłego nagle senatora Lindseya Grahama, znanego jastrzębia w sprawach polityki zagranicznej i Iranu.

Mocno uderzyliśmy w nich zeszłej nocy (…). To bardzo źli i chorzy ludzie - powiedział prezydent stacji NBC.

»» O niedzielnym ataku sił USA na Iran i kontrakcji czytaj tutaj:

Amerykanie bombardują Iran na ostro. Ormuz stoi

Trump zarzuca Iranowi wiarołomstwo

Według Trumpa USA były o krok od porozumienia z Teheranem. - Zgodzili się wczoraj na układ, idealny dla nas. Żadnej broni jądrowej, niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem, gdy wyszli z pomieszczenia, w ciągu godziny wystrzelili dron w statek. Powiedziałem: „Jesteście chorzy” - mówił.

Pytany przez CNN o ogłoszenie przez Iran zamknięcia Ormuzu, **Trump odparł, że cieśnina „jest otwarta, jeśli o nas chodzi”

Stanowisko to potwierdziło Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), prostując wypowiedź dowódcy marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o tym, że żadne obce jednostki nie mogą przepłynąć przez cieśninę bez ich identyfikacji, śledzenia i monitorowania przez siły irańskie.

„FAKT: Iran nie kontroluje cieśniny Ormuz. Pozostaje ona szlakiem międzynarodowym. Siły USA są rozmieszczone i gotowe, by tak pozostało” - napisało Dowództwo Centralne w oświadczeniu na X.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: Polska transakcja stulecia

Von der Leyen nabroiła, na Polskę karę zrzucili, a Tusk „PiS, PiS, PiS”

Jakie zawody znikną

»»Polskie rakiety trafiły na Ukrainę – oglądaj „Raport Extra” w telewizji wPolsce24