Nawozy z Rosji ciągle importujemy na potęgę

W pierwszym półroczu do Polski trafiło około 620 tys. ton nawozów, czyli ponad trzykrotnie mniej niż rok wcześniej. Śmiało można powiedzieć, że import z krajów trzecich szoruje po dnie.

Najmocniej spadł popyt na nawozy azotowe i wieloskładnikowe, natomiast dostawy nawozów potasowych utrzymały się na zbliżonym poziomie co rok wcześniej. Wartość całego importu zmniejszyła się do około dwustu trzydziestu milionów euro, wobec blisko sześciuset sześćdziesięciu milionów w ubiegłorocznym sezonie.

Rosja wciąż mocna w potasowych

Mimo gwałtownego spadku skali dostaw, największym oferentem nawozów spoza Wspólnoty pozostała Rosja. Z tego kierunku sprowadzono ich ponad ćwierć miliona ton. Mowa głównie o jednoskładnikowych nawozach potasowych, które odpowiadały za większość importu. Rosja miała około 40-proc. udział w dostawach z krajów trzecich. Dla porównania, rok wcześniej wskaźnik ten wynosił ponad 1,2 mln ton, co stanowiło wówczas niemal 70 proc. importu nawozów spoza UE.

Kanada, Maroko, Algieria, Wielka Brytania

Ponadto, w I półroczu br. zaimportowano 112 tys. ton nawozów mineralnych z Kanady, 60,4 tys. ton z Maroka, 46 tys. ton z Algierii i 42,4 tys. ton z Wielkiej Brytanii. Z Kanady sprowadzano wyłącznie nawozy potasowe, zaś z Wielkiej Brytanii – głównie potasowe. Z kolei Maroko to przede wszystkim głównie źródło nawozów wieloskładnikowych i fosforowych, a Algieria wyspecjalizowała się w nawozach azotowych.

Grzegorz Szafraniec

na podst.: IERiGŻ, GUS, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, KE, cenyrolnicze.pl

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