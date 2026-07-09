Polacy zrobili zapasy i importują mniej

Polska wyraźnie ograniczyła import nawozów. W pierwszych czterech miesiącach br. do kraju sprowadzono około 1,25 mln ton, znacznie mniej niż rok wcześniej.

Najmocniej, bo o ponad połowę, spadł import nawozów azotowych – od stycznia do kwietnia sprowadziliśmy ich tylko 440 tys. ton. Ograniczono także zakupy nawozów wieloskładnikowych, których przywóz zmniejszył się o ponad jedną trzecią.

Najbardziej stabilny pozostał segment nawozów potasowych, gdzie spadek sięgnął zaledwie dwóch procent. Na zmiany wpływają m.in. przygotowania do wdrożenia unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla – CBAM oraz wysokie zapasy zgromadzone jeszcze przed wejściem nowych regulacji. Wielu importerów kupiło nawozy z wyprzedzeniem, dlatego obecnie ograniczają dostawy z zagranicy.

Nawozy wciąż dostępne bez ograniczeń

Niższy import nie oznacza jednak mniejszej dostępności nawozów dla rolników, ponieważ rynek wciąż korzysta z zapasów. Kluczowe dla gospodarstw będą ceny u krajowych dystrybutorów oraz sytuacja przed jesiennym sezonem nawożenia, zwłaszcza w segmencie nawozów azotowych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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