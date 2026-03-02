Informacje
Oszczędności na cłach mogą sięgnąć 60 mln euro rocznie. / autor: Pixabay
Bruksela chce „odchudzić” ceny nawozów

  • Opublikowano: 2 marca 2026, 08:45

Bruksela szykuje pakiet pomocowy dla rolników, które mają na celu obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwach i ustabilizowanie cen nawozów.

Komisja Europejska chce m.in. zawiesić cła na nawozy azotowe i środki do ich produkcji – amoniak, czy mocznik – nałożone na kraje objęte tzw. klauzulą najwyższego uprzywilejowania. Wyjątkami są Rosja i Białoruś. Co to wszystko oznacza dla rolników?

Tymczasowe zawieszenie ceł

Komisja zapowiada czasowe zawieszenie ceł na wybrane nawozy i surowce do ich produkcji. Celem jest obniżenie kosztów w gospodarstwach oraz stabilizacja rynku. Według Komisji, oszczędności na cłach mogą sięgnąć sześćdziesięciu milionów euro rocznie.

System kwot

Ma to wzmocnić sektor rolno-spożywczy i przemysł nawozowy oraz ograniczyć zależność od Rosji i Białorusi poprzez dywersyfikację dostaw. Mechanizm ma się opierać na systemie kwot – po ich przekroczeniu obowiązywać będą standardowe stawki.

Źródło: Wiadomości AGRO, wPolsce 24 TV

Oprac. GS

