Cieszyński: przetarg na helikoptery ustawiony pod Niemców

Warunki przetargu za 450 mln zł na maszyny dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego są takie, że spełnia je tylko dostawca z Niemiec – ujawnia poseł PiS Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia. Fabryka PZL Świdnik nie ma szans na start.

Rząd D. Tuska właśnie ustawił przetarg na śmigłowce dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego tak, żeby 450 milionów trafiło do Niemiec - pisze na X poseł Janusz Cieszyński.

Tak w praktyce wygląda „repolonizacja”

Jak informują mnie sygnaliści, Ministerstwo Zdrowia od kilku tygodni miało wiedzę na temat tego, że warunki techniczne przetargu wykluczają produkowany w dużej części w Świdniku śmigłowiec AW169. Zamiast PZL Świdnik zamówienie może otrzymać Airbus Deutschland, którego Airbus H145 jako JEDYNY spełnia kryteria z przetargu. Gdzie go produkują? Ano w Donauwörth w Bawarii. Tak w praktyce wygląda „repolonizacja” - wskazuje poseł Janusz Cieszyński, dołączając link do dokumentacji przetargowej.

Oferta Niemców równa kwocie na przetarg!

Poseł Cieszyński dodaje pikantny szczegół:

Warto dodać, że Niemcy złożyli ofertę równą kwocie przeznaczonej na przetarg. Kiedy nie ma konkurencji, cenę dyktuje bowiem dostawca.

Według polityka PiS rząd używając formuły przetargu nieograniczonego popełnił błąd. Ponosi nie tylko koszty wizerunkowe, ale używając innej formuły zamówienia u niemieckiego producenta mógł negocjować lepszą formułę zamówienia.

Jeśli zatem jest jeden dostawca, to dlaczego wybrano przetarg nieograniczony w którym było jasne, że nie będzie negocjacji cenowych? No i może warto stopniowo wymienić flotę na bardziej spolonizowaną albo dogadać z Airbusem coś w zamian? - wskazuje Janusz Cieszyński.

Są inne tryby zakupowe, ale zamawiający woli pseudoprzetarg, bo to najlepsza dupokrytka. Tak nie zrobimy ani tanich zakupów, ani repolonizacji - dodaje polityk.

Oprac. Sek

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