Kolejowy szrot z Niemiec trafi do Polski?

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal przedstawił w mediach społecznościowych bulwersującą sprawę zakupu przez PKP Intercity 50 starych wagonów od Deutsche Bahn - pisze wPolityce.pl

PKP Intercity ujawniło, że kupiło od Deutsche Bahn 50 starych wagonów. „Tak jak zgodnie z zawetowaną ustawą wiatrakową, Polska miała się stać miejscem utylizacji niemieckich starych wiatraków, tak teraz stanie się cmentarzyskiem dla starych, niemieckich wagonów” - wskazał poseł PiS Michał Moskal – pisze wPolityce.pl .

Michał Moskal informuje, że fakt zakupu wagonów ujawnił na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury prezes PKP Intercity

Czyli mamy taką sytuację: w przetargu na pociągi piętrowe za kilkanaście miliardów złotych tworzy się takie kryteria, które uniemożliwiają samodzielny start polskich producentów, deklaruje się zakup 26 pociągów dużych prędkości na 320 km/h, których polscy producenci nie wyprodukują, a na koniec kupuje się szrot z Niemiec, który będzie jeździł po polskich torach. (I to mimo, że istnieje w Polsce producent wagonów poznański FPS Cegielski) — komentuje na X poseł PiS.

»» Więcej o transacji PKP Intercity czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji To jest ta „repolonizacja” Tuska? PKP Intercity kupuje od Deutsche Bahn 50 starych wagonów. Moskal ujawnia bulwersujące szczegóły

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Jest decyzja w sprawie stóp! RPP łamie schemat

Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?

UE kombinuje, jak pokonać awersję do finansowego ryzyka

**»»Tusk ślepy na potrzeby górników – górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w studio telewizji wPolsce24