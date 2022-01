Afera z przetargami dla szpitali! CBA w akcji

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sześć osób podejrzewanych o ustawianie przetargów na sprzęt medyczny dla szpitali - dowiedziała się PAP. Łączna wartość zamówień, w których miało dojść do nieprawidłowości, to ok. 5 mln zł - wynika z ustaleń śledztwa.

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował w piątek PAP, że zatrzymani przez funkcjonariuszy stołecznej delegatury CBA w woj. mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i lubelskim to pięciu przedstawicieli placówek służby zdrowia i pracownik firmy oferującej specjalistyczny sprzęt medyczny.

„Postępowanie obejmuje lata 2019-2020 i zostało wszczęte w oparciu o własne materiały delegatury CBA w Warszawie. Prowadzimy je pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie zatrzymanym przedstawiono zarzuty” - podał wydział.

Według śledczych zatrzymani przez CBA w celu osiągnięcia korzyści majątkowych mieli uczestniczyć w zmowach przetargowych przy zakupach sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie szpitali.

„Przedstawiciel firmy dostarczającej sprzęt medyczny dla placówek służby zdrowia, wchodził w nieformalne porozumienie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia lub członkami komisji przetargowych. W wyniku zakulisowych rozmów, placówki publicznej służby zdrowia ogłaszały konkursy na dostawy sprzętu z wykorzystaniem kryteriów przygotowanych przez dostawcę tego typu urządzeń” - wyjaśnił wydział mechanizm zmowy i rozpowszechniania informacji z przetargu.

Ten przestępczy proceder miał według agentów CBA charakter ogólnokrajowy, do nieprawidłowości dochodziło w licznych szpitalach publicznych. Tym sposobem nabywano głównie sprzęt ratowniczy dla nowych karetek pogotowia m.in. urządzenia do kompresji klatki piersiowej i defibrylatory - podał wydział.

CBA zaznaczyło, że to pierwsze zatrzymania w tej sprawie, ale w śledztwie gromadzone są kolejne materiały i niewykluczone są dalsze zatrzymania i zarzuty.

PAP/kp