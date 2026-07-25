Do czego prowadzi alienacja

Alienacja i samotność jednostki we współczesnym świecie jest podłożem wielu patologicznych zjawisk, które toczą najbogatsze społeczeństwa. Coraz mocniej są one widoczne także w Polsce.

Badania pokazują jednoznacznie, że osoby pozostające poza stałymi związkami radykalizują się wraz przedłużaniem się stanu samotności.

Kobiety idą daleko na lewo, podkreślając swoją niezależność i emancypację. W ten sposób często racjonalizują sytuację, w jakiej się znalazły z powodu serii wcześniejszych decyzji życiowych – emigracji do dużego miasta, rezygnacji z zażyłości na rzecz kariery zawodowej itp. – które skutkowały brakiem rodziny.

Mężczyźni zaś przesuwają się w całkowicie przeciwnym kierunku. Kwestionują sens współczesnego świata, wartość kobiet, ich przydatność i rolę społeczną. Uważają, że społeczeństwo jest chore, skoro oni nie mogą znaleźć odpowiedniej partnerki. Co więcej, wymagania wobec niej rosną wraz przedłużaniem się samotności – kobieta powinna więc spełniać jego wszelkie zachcianki i być posłuszną.

Dlatego wraz z wiekiem młodym mężczyznom i kobietom coraz trudniej znaleźć poważnego partnera na resztę życia. Zjawiska z ogromnym nasileniem występują w Polsce, gdzie blisko połowa trzydziestolatków to single.

W Japonii zaobserwowano zaś zaskakujące zachowanie seniorów. Ci którzy pozostali sami – dzieci się wyprowadziły się, współmałżonek odszedł lub zmarł – popełniają drobne przestępstwa, by trafić do więzień o niskim rygorze. Tam spotykają ludzi w podobnej sytuacji i mogą cieszyć się towarzystwem.

W Wielkiej Brytanii osoby samotne stały się rezerwuarem wszelkiej maści radykalnych organizacji, gdyż w takiej niewielkiej grupie są w stanie nawiązać całkiem bliskie relacje. Poglądy schodzą na dalszy plan, nawet jeśli są najbardziej odrażające: rasistowskie czy komunistyczne, gdyż istotniejsze staje się poczucie przynależności do grupy. To zapewnia wrażenie bezpieczeństwa i więzi.

Wyalienowani ludzie stają się także łatwym łupem sekt oraz nieuczciwych sprzedawców, którzy zapraszają seniorów na spotkania, by wciskać im zbędne, ale drogie towary. Samotni, którzy choć przez chwilę znajdują się w centrum zainteresowania czują się zobowiązani do zadośćuczynienia za poświęcony im czas. Dlatego właśnie kupują drogie garnki czy odkurzacze.

Mariusz Staniszewski

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Cieszyński: przetarg na helikoptery ustawiony pod Niemców

BLIK zablokuje Twoje transakcje. Ważna zmiana

Pierwszy raport o strategii Spółek Skarbu Państwa. „Antyrozwojowy strach”

»»Jak radzić sobie z silnymi bólami głowy – oglądaj „Strefę Zdrowia” w telewizji wPolsce24